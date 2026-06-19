O juristă din Chișinău, înșelată printr-o schemă telefonico-bancară complexă.

O presupusă operațiune de protejare a economiilor s-a transformat într-o pierdere de peste jumătate de milion de lei pentru o femeie din Chișinău.

O femeie de 40 de ani din Chișinău, care activează în calitate de jurist-consult, a rămas fără 544.000 de lei după ce a fost indusă în eroare de membrii unui grup infracțional care contactau cetățeni prin Viber, WhatsApp și Telegram, transmite noi.md.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), escrocii pretindeau că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele victimelor, solicitând în acest context date personale și bancare.

Anchetatorii spun că înșelătoria a fost pusă în aplicare în mai multe etape. Inițial, un bărbat care s-a prezentat drept angajat al Energocom a telefonat femeii și a informat-o despre o presupusă verificare a instalației electrice la domiciliu. Sub acest pretext, acesta i-a cerut să comunice un cod primit pe telefon.

La scurt timp, victima a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept angajat al Fiscului responsabil de monitorizare financiară. Acesta a avertizat-o că cineva ar încerca să contracteze un credit pe numele său și să acceseze conturile bancare fără acordul ei.

Ulterior, un alt membru al grupului, care s-a prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, i-a propus o pretinsă metodă de protejare a economiilor, recomandându-i să retragă banii din conturi și să-i transfere într-un cont despre care susținea că aparține BNM. Convinsă că își protejează mijloacele financiare, femeia a retras 544.000 de lei din conturile sale.

O parte din bani, circa 60.000 de lei, a fost depusă prin intermediul unui bancomat folosind metoda cash-in. După ce operațiunea nu a mai putut continua, victima a predat restul sumei unui curier care s-a prezentat ca reprezentant al „BNM”. Ulterior, aceasta a primit un mesaj în care i s-a comunicat că banii ar fi fost „confiscați”, urmând să fie restituiți în cont în termen de trei zile.

A doua zi, escrocii au încercat să obțină încă 450.000 de lei sub pretextul „securizării” fondurilor.

De această dată, femeia a sesizat Poliția. Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au intervenit și au reținut o femeie din Ucraina, în vârstă de 31 de ani, care venise să ridice banii și urma să îi transporte la Odesa cu un taxi din Moldova.

Procurorii i-au formulat învinuirea pentru escrocherie și continuă investigațiile pentru identificarea și tragerea la răspundere a celorlalți membri ai grupului infracțional. PCCOCS și Poliția recomandă cetățenilor să manifeste prudență în cazul apelurilor nesolicitate, să nu comunice date personale sau bancare unor persoane necunoscute și să contacteze direct instituțiile sau băncile prin canalele oficiale atunci când primesc solicitări suspecte.