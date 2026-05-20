O judecătoare din Chișinău, condamnată pentru o decizie ilegală în favoarea lui Veaceslav Platon.

Totuși, aceasta a fost eliberată din sala de judecată din cauza expirării termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală, transmite deschide.md.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, magistrata, examinând o cauză de contencios administrativ privind contestarea unor acte emise de Comisia Națională a Pieței Financiare în privința unei companii de asigurări, a pronunțat cu bună-știință, la 6 noiembrie 2020, o încheiere contrară legii prin care a dispus suspendarea executării unor hotărâri ale CNPF din anii 2016 și 2017 în raport cu acea companie de asigurări.

Totodată, judecătoarea a instituit administrarea specială provizorie, prin desemnarea unei companii neacreditate în domeniul asigurărilor, precum și alte măsuri aferente gestionării și valorificării acțiunilor companiei respective de asigurări, depășind astfel prevederile legale în materie și limitele solicitărilor formulate de reclamant – o companie care s-a stabilit a fi una afiliată lui Veaceslav Platon.

Deși magistrata a negat comiterea faptelor incriminate, în urma cercetării tuturor probelor, instanța de judecată a stabilit, dincolo de orice dubiu rezonabil, că femeia a cunoscut caracterul contrar legii al încheierii pronunțate și a acționat cu bună-știință la emiterea acesteia.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.