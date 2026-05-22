22 Mai 2026, 16:52
O grupare specializată în escrocherii, destructurată de oamenii legii

Polițiștii Sectorului Centru și ai Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea unei grupări specializate în escrocherii.

Au fost reținute două persoane: o tânără de 18 ani din Letonia, care avea rol de „curier”, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea banilor.

Potrivit informațiilor, victima, o femeie de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250 000 de lei, într-un pretins „cont bancar securizat”.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani în valută străină (5.600 de dolari) și un pistol deținut legal, dar cu actele permisive expirate.

Potrivit anchetei, tânăra se deplasa periodic în Republica Moldova pentru a participa la activitățile infracționale.

Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul - reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.

