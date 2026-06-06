O grădiniță din Bălți va folosi apă îmbuteliată după depistarea unor bacterii.

apa din sistemul de apeduct va fi folosită doar în scopuri tehnice, până la clarificarea situației privind calitatea apei. Recomandarea a fost făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, după ce primarul municipiului, Alexandr Petkov, a semnalat posibile probleme legate de siguranța apei distribuite în oraș, transmite rupor.md.

Potrivit ANSP, situația este examinată în cartierul Bălțiul Nou, unde se află și Grădinița nr. 2 și Gimnaziul nr. 10. În urma probelor prelevate la sfârșitul lunii mai, specialiștii au depistat bacterii coliforme atât în rezervorul sistemului public de alimentare cu apă, cât și la robinetele din cele două instituții.

Agenția precizează că bacteriile coliforme nu sunt considerate automat agenți patogeni, însă prezența lor indică necesitatea unor verificări suplimentare privind starea igienico-sanitară a apei și a rețelelor de distribuție.

La Grădinița nr. 2, autoritățile locale au instalat un filtru de apă, iar ANSP a recomandat verificarea și dezinfectarea rețelelor interne de apeduct. În cazul Gimnaziului nr. 10, aflat în vacanță, s-a recomandat utilizarea apei din apeduct doar în scopuri tehnice de către personal.

ANSP anunță că monitorizează în continuare situația și va reveni cu informații după recepționarea rezultatelor analizelor de laborator efectuate asupra probelor de apă prelevate din sistemul de alimentare din cartierul Bălțiul Nou.