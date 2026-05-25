O fermă din Drăgușeni vinde legume fără vânzător: Clienții își aleg produsele și lasă banii într-o ladă.

Comerțul se desfășoară fără vânzător și fără supraveghere permanentă.

Clienții își aleg singuri produsele, le cântăresc și lasă banii într-o ladă din lemn, iar inițiativa aparține fermierului Vasile Niculița, care dezvoltă din 2017 o fermă ecologică în localitatea natală, scrie jurnal.md.

La fermă sunt cultivate legume și fructe după principiile agriculturii permanente, fără pesticide și insecticide. Potrivit fermierului, această metodă contribuie la obținerea unor produse mai sănătoase și mai gustoase. În perioada următoare, la tarabă vor apărea și roșii, castraveți, varză, morcovi și ardei grași.

Vasile Niculița a revenit în Republica Moldova după zece ani de muncă în Italia și a decis să investească economiile într-o afacere agricolă dezvoltată în satul de baștină.

„Suntem o fermă care crește legumele de sezon. Acuma este primăvară avem o gamă de verdețuri. Desigur că în dependență de sezon vom avea expuse la taraba noastră culturile care vor crește. Ideea vine din toate vizitele mele făcute peste hotare, de fapt am și locuit acolo. Am văzut că este o metodă simplă de a-ți vinde produsele de la fermă fără prea multe costuri”, a spus Vasile Niculița.

Agricultorul afirmă că modelul de autoservire îi permite să reducă din cheltuieli și să economisească timp, fără să fie nevoit să angajeze un vânzător sau să stea permanent la tarabă.

„Este costisitor pentru o fermă mică să-mi pun un vânzător sau chiar să stau eu să vând anumite produse. În așa fel eu îmi pot căuta de lucru în grădină. Cei care vin pot veni și procura produsele expuse la tarabă, pe încredere. Sunt o persoană optimistă și cred că toți suntem de bună credință”, a declarat fermierul.

Deși nu există aparat de casă, acesta susține că toate veniturile sunt declarate oficial la sfârșitul anului fiscal.

„Fiecare își cântărește produsele, avem afișate prețurile. Poți seta la cântar prețul și înțelegi câți bănuți trebuie să lași. Nu avem o casă de marcat, dar în același timp avem o casă unde puteți pune banii pentru legume. Dacă vorbim de fiscalitate, la sfârșit de an dau darea de seamă și tot ce se vinde fac o factură”, a menționat Vasile Niculița.

Fermierul a amenajat și o mică terasă pentru vizitatori, astfel încât locul să devină și un spațiu de relaxare pentru cei care ajung în zonă.

„Spre exemplu este și o cafea. În același timp puteți veni aici în aer liber, este terasă, sunt amenajate scaunele unde puteți sta și medita sau admira priveliștea din sat”, a mai spus agricultorul.

În contextul în care mulți agricultori caută soluții pentru reducerea cheltuielilor, modelul aplicat la Drăgușeni demonstrează că agricultura locală poate funcționa și pe bază de încredere, într-un mod mai apropiat de comunitate și de natură.