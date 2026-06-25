O femeie din Ungheni, înșelată cu aproape jumătate de milion de lei.

O femeie de 53 de ani din Ungheni a devenit victima unei scheme complexe de escrocherie și a pierdut sute de mii de lei după o serie de apeluri de la infractori care se dădeau drept angajați ai instituțiilor de stat și financiare.

Potrivit datelor Poliției, victima a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au determinat-o să transmită codul de confirmare primit prin SMS. Ulterior, aceasta a fost sunată de alți indivizi care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci, anunțând-o că pe numele ei ar fi fost efectuat un transfer suspect de bani în străinătate.

La scurt timp, escrocii au continuat presiunea, pretinzând că sunt reprezentanți ai SIS și au avertizat-o că riscă să fie reținută. În panică, victima a fost convinsă să „rezolve situația” prin transmiterea unor sume de bani.

La 23 iunie, femeia a transmis 229.000 de lei unei persoane necunoscute. A doua zi, în timpul predării celei de-a doua tranșă, de 220.000 de lei, polițiștii au intervenit și au reținut în flagrant două femei, din Ucraina, de 44 și 45 de ani.

Ambele femei au fost plasate în arest pentru 72 de ore.

Ancheta continuă. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele cazului și verifică implicarea altor persoane în organizarea escrocheriei.

Poliția le reamintește cetățenilor să fie prudenți și să nu comunice prin telefon codurile primite prin SMS, datele bancare sau alte informații personale unor persoane necunoscute. Totodată, autoritățile subliniază că angajații băncilor și ai instituțiilor de stat nu solicită niciodată astfel de informații confidențiale prin telefon.



