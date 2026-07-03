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procuratura
3 Iulie 2026, 09:22
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O femeie din Cahul, condamnată la 7 ani pentru că a încercat să trimită o tânără în sclavie sexuală în Turcia

O femeie de 44 de ani din Cahul a elaborat în 2006 și a încercat să pună în aplicare un plan de exploatare sexuală a unei tinere mame în Turcia. Instanța a condamnat-o la șapte ani de închisoare.

O femeie din Cahul, condamnată la 7 ani pentru că a încercat să trimită o tânără în sclavie sexuală în Turcia.
O femeie din Cahul, condamnată la 7 ani pentru că a încercat să trimită o tânără în sclavie sexuală în Turcia.

Potrivit datelor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), condamnata i-a oferit unei mame cu un copil mic un loc de muncă în restaurantul unui prieten turc. Femeii i s-a promis că va spăla vase, va face curățenie și ocazional va avea grijă de copil. Însă, în realitate, planul era altul.

Recrutoarea a organizat perfectarea pașaportului pentru victimă într-o singură zi, după care a ținut-o timp de șapte zile într-un apartament din sectorul Botanica al Chișinăului, înainte de a o trimite în Turcia. Acolo femeia urma să fie instruită să presteze servicii sexuale. În apartament se aflau și alte două tinere, care erau forțate să consume alcool și să fumeze ca parte a pregătirii pentru „munca” ce urma.

Este de remarcat că, la o zi după sosirea în Chișinău, tânăra mamă a întrebat-o pe recrutoare dacă este într-adevăr vorba despre un loc de muncă decent într-un restaurant. Aceasta a confirmat, însă victima a început să bănuiască faptul că ceva nu este în regulă după ce a auzit femeile din apartament discutând despre bărbați și relații intime.

Femeia a luat legătura cu o cunoștință și a stabilit o întâlnire în apropierea centrului comercial UNIC, sub pretextul de a primi haine pentru copil. Deși la întâlnire au fost prezente și alte fete pentru a o supraveghea, victima a găsit un moment potrivit și a fugit. S-a adăpostit la o cunoștință și imediat a depus o plângere la Poliție.

Deoarece inculpata a lipsit o perioadă îndelungată din Moldova, a fost dată în căutare. Dosarul penal a fost transmis în instanță în 2023, după revenirea ei în țară. Judecarea cauzei a avut loc în absența inculpatei, însă instanța a examinat declarațiile anterioare date procurorilor, precum și alte probe și declarații ale martorilor.

Instanța a găsit-o vinovată și a condamnat-o la șapte ani de închisoare. Sentința poate fi atacată în condițiile legii.

Sursă
procuratura
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