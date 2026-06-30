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30 Iunie 2026, 12:01
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O femeie a cumpărat ouă de la piață, iar în drum spre casă acestea s-au fiert din cauza căldurii

O locuitoare a Capitalei a împărtășit cu internauții o experiență mai puțin obișnuită pe rețelele sociale.

O femeie a cumpărat ouă de la piață, iar în drum spre casă acestea s-au fiert din cauza căldurii.
O femeie a cumpărat ouă de la piață, iar în drum spre casă acestea s-au fiert din cauza căldurii.

Potrivit spuselor ei, ouăle cumpărate de la piață s-au dovedit a fi aproape fierte, deși nu existau semne care să indice acest lucru la momentul achiziției.

„Am cumpărat de la piață, le-am adus acasă și aproape sunt gata... Nu știu dacă au ajuns în această stare pe drum”, a scris femeia, sugerând că motivul ar putea fi canicula puternică.

Postarea a atras rapid atenția internauților. Unii au remarcat cu umor că vremea de vară „a gătit singură prânzul”, alții au presupus că ouăle ar fi putut sta mult timp la soare înainte de a fi vândute.

Specialiștii reamintesc că, la temperaturi ridicate, produsele de origine animală necesită condiții speciale de păstrare. Expunerea îndelungată la căldură poate nu doar să le modifice proprietățile, ci și să facă consumul lor nesigur.

O femeie a cumpărat ouă de la piață, iar în drum spre casă acestea s-au fiert din cauza căldurii

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