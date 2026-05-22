O femeie a ajuns pe banca acuzaților pentru exploatarea sexuală a unor mame solitare în Cipru.

Potrivit informațiilor, inculpata are vârsta de 34 de ani, iar în 2019 a fost amendată cu peste 30.000 lei pentru facilitarea prostituției de către alte tinere. Între timp, aceasta s-a eschivat de la urmărirea penală și, deci, a fost anunțată în căutare.

Astfel, în acest caz trimis în judecată acum, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) o învinuiește pe inculpată de faptul că a recrutat prin rețeaua Odnoklassniki și aplicația Viber două mame solitare (unul din copii, spre exemplu, avea 1,5 ani) să presteze servicii sexuale în Cipru (Nicosia de Nord), în cluburi de noapte, după ce au fost deposedate de pașapoarte. Inculpata le-a recrutat în condițiile în care știa că nu au multe alternative, așa cum au o situație financiară gravă; iar pentru ca să nu rateze posibilitatea să fie plătită pentru recrutarea lor (potrivit declarațiilor, a câte 500-1.000 de dolari, în funcție de vârsta fetelor), inculpata le-a intermediat și transportarea, cu bilete la avion cumpărate de către gestionarii cluburilor vizate.

De la munca promisă de „dansatoare” în cazino – la exploatare sexuală

Deși primei tinere inculpata i-a promis că ar fi urmat să lucreze în calitate de dansatoare într-un cazino din Cipru, în realitate aceasta a fost determinată să presteze și servicii sexuale, sub pretextul inventat că era obligată să întoarcă datoria de 3.000 de dolari, inclusiv pentru biletul avia. În aceste condiții, victima a fost exploatată sexual comercial pentru șase luni.

Salariu de 15.000-20.000 de dolari „la hotel” în șase luni – altă promisiune falsă

Cea de-a doua victimă este chiar vecina ei de copilărie, dintr-același sat. Aceasta i-a spus că revine cu copilul din Rusia, unde a fost bătută de soț, fără ca în Moldova timp de o lună să găsească loc de muncă. Atunci, inculpata a venit cu falsa ofertă a unui salariu de 15.000-20.000 de dolari pentru muncă într-un hotel, timp de șase luni (cu traiul și alimentația din contul angajatorului). Sosită la fața locului, cu organizarea călătoriei pre-plătite de către inculpată, vecina a aflat că de fapt urma să presteze servicii sexuale în contul datoriei inventate.

3 ore de somn pe noapte

Sosite în Cipru, acestea au primit bani pentru ca să-și cumpere lenjerie intimă și altă vestimentație și încălțăminte; iar în cazul vecinei inculpatei, munca a început chiar în noaptea zilei în care a aterizat din Moldova. Mai mult decât atât, când a fost anunțată despre munca reală, aceasta a fost impusă să se dezbrace în fața a patru persoane din echipa din club (inclusiv fosta ei vecină), pentru ca să se asigure de potențialul exploatare sexuală a acesteia.

Așa cum locul de muncă real era un club de noapte, programul de lucru era practic non-stop, cu „doar trei ore de somn” zilnic, astfel încât potrivit victimei, „organismul nu mai rezista” – situație în care după 4,5 luni a revenit în Moldova.

După anunțarea ei în căutare, tânăra a fost reținută de ofițerii INI, după care la solicitarea procurorilor PCCOCS acesta a fost plasată în arest preventiv, menținut și până acum prin decizia Curții de Apel Centru (după contestarea de către inculpată). În ceea ce-i privește pe ceilalți figuranți din Cipru, cauza penală este cercetată separat pentru stabilirea acestora și tragerea lor la răspundere penală.

Femeia riscă între 10 și 20 de ani de închisoare.