O fată, agresată fizic timp de un an de un coleg de clasă: Instanța i-a acordat despăgubiri de 3.000 de lei.

Curtea de Apel a acordat 3.000 de lei despăgubiri pentru prejudiciu moral unei fete care a fost bătută sistematic și supusă violenței psihologice de un coleg de clasă pe parcursul unui an. Părinții au cerut 50.000 de lei.

„Prima instanță, Judecătoria Rezina, cu mare regret, a constatat că fata a fost bătută, dar a respins cererea de chemare în judecată și nu i-a acordat copilei niciun prejudiciu. Atunci, Roman a contestat cauza la Curtea de Apel. Am primit dispozitivul, încă nu avem hotărârea motivată, în care am înțeles că violența asupra unui copil minor timp de an sistematic ca și prejudiciu moral costă 3000 lei. Aceasta a fost suma stabilită de Curtea de Apel”, a declarat avocata Violeta Gașițoi în cadrul unei emisiuni de la unimedia.info.

„Atunci instituțiile statului au ridicat din umeri și nu au făcut nimic, precum că agresorul e minor și nu poate fi atras la răspundere. S-a mers în judecată pentru a solicita prejudiciu moral pentru ceea ce a suportat copila”, a adăugat avocata.

„Noi am sesizat instanța de judecată, am atras ca pârât instituția de învățământ, pentru că timp de un an, sub ochii profesorilor s-a întâmplat. Toată instituția a știut de acest bullying, a știut că fetița e bătută și chiar a avut și leziuni corporale, acte medicale care le-au confirmat. Și nu au întreprins nicio măsură pentru protecția acestui copil, aveai impresia că se protejează agresorul și nu minora. Am sesizat Ministerul Educației, a fost făcută formal o comisie de la MEC și toți au recunoscut că au existat acțiuni de violență asupra minorei, dar ei nu au avut alte remedii decât să vorbească cu acel minor, care nu a oprit acele acțiuni de violență.

Procesul a durat doi ani. E descurajator, pentru că odată ce statul nu răspunde pentru lipsa de protecție a copiilor noștri, pentru că în momentul în care eu îmi dau copilul la școală, școala răspunde de la ora la care îl dau până la ora la care îl iau de copilul meu și de securitatea acestuia. Și dacă școala nu a putut răspunde pentru copilul meu și mai mult, a venit în instanța de judecată și a blamat fetița, că ea chipurile era vinovată de acțiunile de violență - practic acesta era mesajul instituției școlare. Ce am mai obținut separat - organul de urmărire penală a amendat părinții. El penal nu putea fi sancționat, au constatat acțiunile lui de violență și au sancționat părinții”, a povestit Violeta Gașițoi.

„Da, s-au solicitat circa 50.000 lei, s-au acordat 3.000 de lei. Părinții fetei au dreptul să meargă la CSJ, pentru a contesta decizia și dacă suma va rămâne aceeași, este una inechitabilă din punctul nostru de vedere. Ei au dreptul să meargă și la CEDO. Înțeleg că părinții sunt deja obosiți de procese, au schimbat și școala. Din punct de vedere psihologic, copilul încă trece reabilitarea, pentru că a fost o traumă pentru ea. Și lipsa de protecție din partea statului e o dublă traumă.

Avem multe cazuri de violență în școli, dacă părinții ar avea curajul și mai mulți s-a adresa în instanța de judecată și am avea mai multe practici de acest gen în judecată, cu siguranță și deciziile judecătorilor ar fi altele, dacă vorbim din perspectiva prejudiciului oferit minorilor”, a conchis Violeta Gașițoi.