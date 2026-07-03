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3 Iulie 2026, 08:10
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O companie moldovenească a primit licență pentru producerea gazelor naturale

ANRE a eliberat licența pentru producerea gazelor naturale întreprinderii de stat Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM).

O companie moldovenească a primit licență pentru producerea gazelor naturale.
O companie moldovenească a primit licență pentru producerea gazelor naturale.

Potrivit ANRE, întreprinderea exploatează zăcămintele de gaze naturale din Republica Moldova, transmite noi.md.

Afacerea activează în baza Hotărârii Guvernului nr. 282/2024 privind transmiterea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol aferente zăcământului de țiței „Văleni” și zăcământului de gaze naturale „Victorovca” către Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova”.

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