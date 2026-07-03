O companie moldovenească a primit licență pentru producerea gazelor naturale.

ANRE a eliberat licența pentru producerea gazelor naturale întreprinderii de stat Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM).

Potrivit ANRE, întreprinderea exploatează zăcămintele de gaze naturale din Republica Moldova, transmite noi.md.

Afacerea activează în baza Hotărârii Guvernului nr. 282/2024 privind transmiterea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol aferente zăcământului de țiței „Văleni” și zăcământului de gaze naturale „Victorovca” către Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova”.