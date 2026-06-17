O „clarvăzătoare”, condamnată la 9 ani de închisoare pentru escrocherie.

O femeie de 42 de ani din Republica Moldova a fost condamnată la închisoare pentru escrocherie, după ce oferea pretinse servicii „magice”.

Potrivit Procuraturii Chișinău, inculpata a înșelat două cetățene, convingându-le să predea sume mari de bani și bijuterii pentru protecția celor dragi și rezolvarea problemelor personale, informează rupor.md.

Conform anchetei, acuzata își căuta victimele pe Facebook. În primul caz, folosind pseudonimul „Maria”, a speriat victima cu un pericol mortal inexistent pentru familia acesteia și a determinat-o să contracteze credite. Femeia i-a predat escroacei bani și două smartphone-uri scumpe, suferind un prejudiciu de peste 400.000 de lei.

În al doilea caz, inculpata a acționat sub numele „Miro Slava”, oferind farmece și practici spirituale. La o întâlnire personală, a promis să rezolve neînțelegerile familiale ale celeilalte victime, care în final i-a dat aproape 99.000 de lei și bijuterii din aur și argint în valoare de încă 40.000 de lei. Prejudiciul total în ambele episoade a depășit jumătate de milion de lei.

În timpul ședinței de judecată, inculpata și-a negat vina și a refuzat să dea declarații. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a găsit-o vinovată de două episoade de înșelăciune și a condamnat-o la 9 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară, conform procedurii legale.