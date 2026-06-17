theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 11:52
3 073
Copiază linkul
Link copiat

O „clarvăzătoare”, condamnată la 9 ani de închisoare pentru escrocherie

O femeie de 42 de ani din Republica Moldova a fost condamnată la închisoare pentru escrocherie, după ce oferea pretinse servicii „magice”.

O „clarvăzătoare”, condamnată la 9 ani de închisoare pentru escrocherie.
O „clarvăzătoare”, condamnată la 9 ani de închisoare pentru escrocherie.

Potrivit Procuraturii Chișinău, inculpata a înșelat două cetățene, convingându-le să predea sume mari de bani și bijuterii pentru protecția celor dragi și rezolvarea problemelor personale, informează rupor.md.

Conform anchetei, acuzata își căuta victimele pe Facebook. În primul caz, folosind pseudonimul „Maria”, a speriat victima cu un pericol mortal inexistent pentru familia acesteia și a determinat-o să contracteze credite. Femeia i-a predat escroacei bani și două smartphone-uri scumpe, suferind un prejudiciu de peste 400.000 de lei.

În al doilea caz, inculpata a acționat sub numele „Miro Slava”, oferind farmece și practici spirituale. La o întâlnire personală, a promis să rezolve neînțelegerile familiale ale celeilalte victime, care în final i-a dat aproape 99.000 de lei și bijuterii din aur și argint în valoare de încă 40.000 de lei. Prejudiciul total în ambele episoade a depășit jumătate de milion de lei.

În timpul ședinței de judecată, inculpata și-a negat vina și a refuzat să dea declarații. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a găsit-o vinovată de două episoade de înșelăciune și a condamnat-o la 9 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară, conform procedurii legale.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici