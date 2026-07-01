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1 Iulie 2026, 16:44
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O cetățeană a Letoniei, condamnată la trei ani de închisoare pentru escrocherie telefonică în Moldova

O cetățeană a Letoniei, în vârstă de 18 ani, a fost condamnată de instanța din Chișinău la trei ani de închisoare pentru escrocherie.

O cetățeană a Letoniei, condamnată la trei ani de închisoare pentru escrocherie telefonică în Moldova.
O cetățeană a Letoniei, condamnată la trei ani de închisoare pentru escrocherie telefonică în Moldova.

Împreună cu alți membri neidentificați ai grupului infracțional, ea a furat de la o locuitoare a Capitalei peste 200.000 de lei, transmite infotag.md.

Potrivit anchetei, unul dintre complici s-a prezentat ca angajat al Băncii Naționale a Moldovei și a convins femeia că banii săi în numerar sunt în pericol. Sub acest pretext, escrocii au pus mâna pe fonduri. În timpul ședinței de judecată, inculpata și-a recunoscut pe deplin vina, a cerut ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată și și-a exprimat regretul pentru fapta comisă.

Fata a povestit că, aflându-se acasă la Riga, a găsit pe Telegram o ofertă avantajoasă de muncă ca „curier” în Moldova.

Potrivit spuselor ei, presupusul angajator i-a închiriat un apartament în Chișinău și i-a dat indicații detaliate despre pașii următori.

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