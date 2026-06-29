O badantă din Moldova și-a vândut apartamentul din Italia și a transferat toți banii escrocilor.

O moldoveancă stabilită în Italia a rămas fără apartamentul pe care îl avea în localitatea Mantova, după ce ar fi fost convinsă să-l vândă și să investească banii într-o presupusă afacere financiară.

O femeie de 46 de ani din Moldova, care locuiește de mulți ani în orașul italian Mantova și lucrează ca badantă la Roma, a devenit victimă a unor escroci, pierzând astfel singurul său apartament. Totul a început când femeia a dat peste o publicitate pe Internet despre îmbogățirea rapidă și ușoară, scrie unimedia.info cu referire la rotalianul.com.

„Am văzut un video pe YouTube. Spunea că orice persoană putea deveni bogată. Am lăsat numărul de telefon și adresa de e-mail. Apoi m-au sunat. Mi-au spus că totul era sigur, că îmi vor schimba viața”, a povestit Tatiana pentru Gazzetta di Mantova.

După acel prim contact, femeia moldoveancă spune că a intrat în legătură cu un presupus manager de cont, pe care îl descrie ca fiind bielorus. Comunicarea s-ar fi desfășurat prin apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp și Telegram, iar discuțiile ar fi fost construite în jurul investițiilor, acțiunilor și câștigurilor mari.

„Îmi spunea că va fi o mare afacere. Cu acei bani aș fi putut cumpăra o casă mai mare, mai frumoasă, tot la Mantova. Îmi vorbea despre acțiuni canadiene. Promisiunea era să ajung la 200.000 de dolari”, a mai spus femeia.

În acea perioadă, Tatiana se afla într-o situație dificilă. Ea a relatat că, în anul anterior, îi fusese furat portofelul în care avea documentele și permisul de ședere. Fără acel permis, nu ar fi putut să reînnoiască ajutorul de incluziune despre care spune că i se cuvenea și din cauza invalidității provocate de fostul partener, care o agresase cu lovituri de ciocan.

„Am avut probleme grave de sănătate. Nu aveam venituri, doar puțini bani puși deoparte. Așa că m-am gândit să vând casa”, a explicat ea.

Apartamentul a fost vândut, iar banii ar fi fost trimiși acolo unde i-ar fi indicat presupusul consultant. Transferurile s-au făcut prin viramente bancare, Ria Money Transfer și Western Union, suma totală indicată de femeie fiind de aproximativ 60.000 de euro.

„După viramente, a dispărut”, a spus Tatiana.

Femeia a depus plângere la poliția poștală din Mantova. Verificările urmează să stabilească cine se afla în spatele contactelor și unde au ajuns banii.