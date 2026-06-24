O alocație lunară de 1.000 de lei, aprobată pentru elevii transferați din școlile reorganizate.

Părinții elevilor din instituțiile de învățământ supuse reorganizării vor primi timp de doi ani un ajutor financiar lunar din partea statului.

Potrivit Ministerului Educației, Guvernul a aprobat deja mecanismul necesar, care va intra în vigoare odată cu noul an școlar, transmite rupor.md.

Noul ajutor este destinat pentru 1.328 de elevi care au fost nevoiți să își schimbe instituția de învățământ. Banii vor fi plătiți timp de doi ani consecutivi, dar doar pe durata anului școlar — câte 9 luni pe an, începând cu anul școlar 2026/2027. Plățile sunt destinate părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, pentru a compensa cheltuielile și eforturile legate de deplasarea către noua școală, situată mai departe. Bugetul total al acestui program pe doi ani va fi de 23,9 milioane de lei.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a subliniat că statul are obligația să sprijine familiile în această perioadă de tranziție.

„Reforma rețelei școlare nu trebuie să afecteze niciun copil. Ajutorul lunar în valoare de 1.000 de lei, acordat pe durata a doi ani, este un instrument concret prin care statul își asumă responsabilitatea față de familiile direct afectate de reorganizare. Fiecare leu este investit în sistem, în condiții mai bune de învățare pentru elevi”, a declarat Perciun.

Mecanismul de finanțare nu este unul nou, ci o ajustare a mecanismului deja existent (HG nr. 506/2024), adus în conformitate cu cadrul legal actualizat.