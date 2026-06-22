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realitatea.md logorealitatea
22 Iunie 2026, 22:05
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O adolescentă de 12 ani din Cahul, căutată după ce a dispărut fără urmă

O adolescentă în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, este căutată de familie, poliție și voluntarii echipei COD, după ce a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie.

O adolescentă de 12 ani din Cahul, căutată după ce a dispărut fără urmă.
O adolescentă de 12 ani din Cahul, căutată după ce a dispărut fără urmă.

Potrivit informațiilor, Nicoleta Popazoglo a plecat de acasă, iar locul aflării sale este necunoscut. Ultima dată, minora ar fi fost văzută în jurul orei 07:00, în apropierea Autogării de Sud din Chișinău, transmite realitatea.md.

Fata are aproximativ 170 de centimetri înălțime, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției purta un tricou deschis sau închis la culoare, blugi albaștri și adidași albi.

Persoanele care dețin informații despre locul aflării minorei sunt rugate să apeleze numărul 079 61 63 81 sau să sune la 112.

O adolescentă de 12 ani din Cahul, căutată după ce a dispărut fără urmă

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realitatea.md logorealitatea
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