Numărul companiilor din domeniul jocurilor video a crescut de trei ori în cinci ani.

Pentru Dmitri Gibinski, războiul din Ucraina a însemnat și începutul unui nou capitol profesional. În 2022, antreprenorul ucrainean a decis să se mute în Republica Moldova, mai ales după ce a descoperit oportunitățile oferite de dezvoltarea IT. Așa pus bazele unei companii specializate în dezvoltarea jocurilor video, scrie tvrmoldova.md.

„De exemplu, în mai 2026, noi am vândut mai mult de 170 de copii ale jocului. După doi ani şi jumătate de la lansare, se consideră un rezultat foarte bun. Noi am devenit cunoscuţi la nivel global. Dacă faci parte din industria jocurilor, de fapt ţii pulsul tuturor IT industriilor”, a declarat Dmitri Gibinski, directorul unei companii de jocuri.

Compania are 45 de angajați din Republica Moldova și Ucraina. În spatele fiecărui produs stau luni sau chiar ani de muncă. De la concept și grafică până la programare și testare.

Performanțele companiei au fost remarcate. Două dintre jocurile create la Chișinău au câștigat, în 2025 și 2026, premii in Suedia, la unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate industriei gamingului.

„Al doilea an consecutiv noi am luat premiul mare. Chiar şi organizatorii au aplaudat din picioare pentru că majoritatea oamenilor nici nu cunosc unde este R.Moldova, dar oamenii din R. Moldova i-au premiul pentru al doilea an”, a povestit Dmitri Gibinski.

Jocurile sunt disponibile pe cea mai mare platformă globală de distribuție digitală pentru jocuri pe calculator. Cei mai activi utilizatori provin din Statele Unite, țările Uniunii Europene, Brazilia, iar în ultimul timp interesul este în creștere și în China sau Japonia.

„Noi cu programiştii cu game designerii şi artiştii reușim să scoatem în capăt produsul care îl avem, în trei meserii aşa mici noi reuşim să scoatem jocul care îl vedeţi în faţă. Văd că arta digitală şi cea comercială încetul cu încetul capătă rădăcini în Moldova. Eu la cursurile Artcor când am predat am avut 3 studenţi unul de la Bucureşti, Cluj şi de la Iaşi care făceau cursul online”, a declarat Octavian Curoșu, artist ilustrator.

În Republica Moldova sunt aproape 100 de companii in domeniul jocurilor video, de 3 ori mai mult ca in urma cu 5 ani.

Marina Bzovîi, administrator MITP: Nu creşte doar numărul de companii, dar creşte numărul de specialişti care sunt antrenaţi, dar iarăşi cred că secretul de ce gamming-ul este o verticală de succes în R. Moldova anume că e vorba de echipe mici, consolidate.

Industria de gaming este o componentă a sectorului IT și reprezintă aproape 5% din investițiile străine directe în Republica Moldova.