Numărul cazurilor de cancer de piele, în creștere în R. Moldova.

Specialiștii avertizează că principalii factori de risc sunt expunerea la soare și utilizarea solarului și îndeamnă oamenii să nu ignore orice modificări ale pielii, pentru a nu pierde timpul, transmite moldova1.md.

Vasile Zaltur, în vârstă de 65 de ani, s-a adresat oncologului când o aluniță, care mult timp nu i-a cauzat probleme, a început să îl doară. „Când mă întindeam pe spate, simțeam durere. Durere era și când duceam ceva pe umeri. La început alunița era mică, apoi a început să crească și să doară. Atunci m-am adresat medicului. A fost acum două luni. Mai întâi am mers la medicul de familie, iar apoi m-au trimis la Institutul Oncologic”, povestește bărbatul.

Ruslan Luchianov a amânat și el mult vizita la medic. Formațiunea de pe spate a ignorat-o timp de patru ani, până când durerea a devenit insuportabilă. Acum o lună a fost operat: „Până atunci nu mă deranja nimic, așa cum se întâmplă adesea, nu am acordat atenție. Dar a fost o greșeală. Când mă sprijineam pe spătarul scaunului, simțeam că ceva nu este în regulă. Și abia după patru ani m-am dus la medic. Am fost operat, acum urmez tratamentul prescris de doctor”.