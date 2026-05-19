Numărul cazurilor de cancer de piele, în creștere în R. Moldova
În Republica Moldova crește numărul cazurilor de cancer de piele. În prezent, 10.900 de persoane se află sub supraveghere, iar 1.300 dintre acestea au fost diagnosticate cu cea mai agresivă formă a bolii – melanomul.
Specialiștii avertizează că principalii factori de risc sunt expunerea la soare și utilizarea solarului și îndeamnă oamenii să nu ignore orice modificări ale pielii, pentru a nu pierde timpul, transmite moldova1.md.
Vasile Zaltur, în vârstă de 65 de ani, s-a adresat oncologului când o aluniță, care mult timp nu i-a cauzat probleme, a început să îl doară. „Când mă întindeam pe spate, simțeam durere. Durere era și când duceam ceva pe umeri. La început alunița era mică, apoi a început să crească și să doară. Atunci m-am adresat medicului. A fost acum două luni. Mai întâi am mers la medicul de familie, iar apoi m-au trimis la Institutul Oncologic”, povestește bărbatul.
Ruslan Luchianov a amânat și el mult vizita la medic. Formațiunea de pe spate a ignorat-o timp de patru ani, până când durerea a devenit insuportabilă. Acum o lună a fost operat: „Până atunci nu mă deranja nimic, așa cum se întâmplă adesea, nu am acordat atenție. Dar a fost o greșeală. Când mă sprijineam pe spătarul scaunului, simțeam că ceva nu este în regulă. Și abia după patru ani m-am dus la medic. Am fost operat, acum urmez tratamentul prescris de doctor”.
Până la 90% dintre cazurile de cancer de piele sunt tratate cu succes dacă boala este depistată în stadiu incipient, spun medicii. Principalul factor de risc este radiația ultravioletă, care poate provoca modificări ireversibile în celulele pielii. În Moldova, acest tratament este gratuit, inclusiv pentru pacienții neasigurați.
„Formațiunile pigmentare ale pielii – alunițele sau nevii – în anumite cazuri trebuie îndepărtate pentru a preveni transformarea lor în melanom. Unele modificări periculoase pot fi observate și de sine stătător. Dacă o formațiune de pe piele nu se vindecă mult timp sau se acoperă cu cruste care nu trec, acesta este un motiv să te adresezi medicului”, spune dermatologul-oncolog Victor Cernat.
Anul trecut, în Moldova au fost depistate peste 1.200 de cazuri noi de cancer de piele non-melanom – cu mai multe decât în anul precedent. Numărul cazurilor de melanom a scăzut ușor, însă boala rămâne în continuare răspândită. Medicii recomandă folosirea produselor de protecție solară și efectuarea anuală a unui control profilactic la dermatolog.