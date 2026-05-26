realitatea.md
26 Mai 2026, 14:06
7 229
Numărul angajaților CNA ar putea crește cu 40%

Numărul angajaților CNA ar putea crește cu circa 40%. Directorul Alexandru Pînzari spune că instituția are nevoie de oameni noi pentru a face față competențelor suplimentare pe care le-a primit recent.

Astfel, potrivit lui Pînzari, CNA ar avea nevoie de aproximativ încă 150 de persoane, transmite realitatea.md.

„Și dacă vreți să vă dau o cifră, de la preluarea mandatului meu în calitate de director, au fost concediați peste 15 persoane. Unii care se gândeau că au neamuri rude, bine mersi, încălcau legea sistematic, necătând la aceasta, au fost eliberați din serviciu. 

Eu înțeleg, nu spun că CNA e cel mai brav, cel mai corect, deci stăm și noi purificări. Am făcut un calcul. Noi avem nevoie încă de 150 de unități de personal. Asta nu înseamnă că ele toate se direcționează la direcția care va fi creată nouă. Necătând la ceasta, noi avem nevoie de capacitate, deoarece avem foarte multe competențe noi, care noi nu am fost capacitate cu unități de personal”, a declarat Pînzari.

