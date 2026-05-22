theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
22 Mai 2026, 11:20
6 842
Copiază linkul
Link copiat

Numărul alertelor false cu bombă în instituțiile de învățământ din Transnistria a crescut brusc

Numărul alertelor false cu bombă în instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană a înregistrat o creștere alarmantă, dublându-se față de perioada precedentă.

Numărul alertelor false cu bombă în instituțiile de învățământ din Transnistria a crescut brusc.
Numărul alertelor false cu bombă în instituțiile de învățământ din Transnistria a crescut brusc.

Datele oficiale arată că zeci de școli și licee au fost vizate de amenințări, generând haos în procesul educațional și mobilizări masive ale structurilor de intervenție, transmite noi.md.

Bilanțul îngrijorător a fost prezentat de șeful așa-zisului minister de securitate de la Tiraspol, Valeri Ghebos, într-un interviu pentru presa rusă. Potrivit acestuia, pe parcursul anului 2025, în regiune au fost recepționate nu mai puțin de 34 de mesaje privind presupuse minări, fiind vizate în total 86 de instituții de învățământ. 

Situația indică o agravare severă comparativ cu anul 2024, când au fost raportate doar 15 astfel de incidente.Reprezentanții structurilor de forță din stânga Nistrului susțin că cele mai multe amenințări ar fi orchestrate din afara regiunii, având scopuri bine determinate. Conform declarațiilor, mesajele sunt transmise „din exterior” cu intenția de a distrage forțele și mijloacele logistice ale structurilor locale, dar și pentru a monitoriza și „identifica metodele de lucru” în situații de criză.

Totuși, oficialul de la Tiraspol a fost nevoit să admită că o parte semnificativă din aceste infracțiuni este provocată chiar din interior, fiind implicați inclusiv copii: „Există o serie de fapte stabilite privind comiterea acestor infracțiuni de către cetățenii noștri, inclusiv minori”, a declarat Valeri Ghebos.

Ultimul val major de alerte cu bombă a fost declanșat în luna februarie, provocând panică și perturbări majore în localități precum Tiraspol, Bender, Slobozia, Râbnița, Grigoriopol și în raionul Camenca. 

În toate aceste cazuri, geniștii au efectuat verificări minuțioase, iar în final s-a constatat că toate amenințările au fost false, nefiind descoperit niciun dispozitiv exploziv. Pe lângă stresul provocat de evacuările repetate din cauza alertelor, elevii din regiunea transnistreană au avut un an școlar extrem de fragmentat.

În aceeași perioadă, procesul de învățământ a fost grav afectat de condițiile meteo nefavorabile, care au forțat unele instituții să treacă temporar în regim online. Mai mult, imediat după vacanța de iarnă, orele de curs au fost scurtate drastic în mai multe școli din cauza temperaturilor extrem de scăzute din sălile de clasă.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici