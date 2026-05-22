Numărul alertelor false cu bombă în instituțiile de învățământ din Transnistria a crescut brusc.

Datele oficiale arată că zeci de școli și licee au fost vizate de amenințări, generând haos în procesul educațional și mobilizări masive ale structurilor de intervenție, transmite noi.md.

Bilanțul îngrijorător a fost prezentat de șeful așa-zisului minister de securitate de la Tiraspol, Valeri Ghebos, într-un interviu pentru presa rusă. Potrivit acestuia, pe parcursul anului 2025, în regiune au fost recepționate nu mai puțin de 34 de mesaje privind presupuse minări, fiind vizate în total 86 de instituții de învățământ.

Situația indică o agravare severă comparativ cu anul 2024, când au fost raportate doar 15 astfel de incidente.Reprezentanții structurilor de forță din stânga Nistrului susțin că cele mai multe amenințări ar fi orchestrate din afara regiunii, având scopuri bine determinate. Conform declarațiilor, mesajele sunt transmise „din exterior” cu intenția de a distrage forțele și mijloacele logistice ale structurilor locale, dar și pentru a monitoriza și „identifica metodele de lucru” în situații de criză.

Totuși, oficialul de la Tiraspol a fost nevoit să admită că o parte semnificativă din aceste infracțiuni este provocată chiar din interior, fiind implicați inclusiv copii: „Există o serie de fapte stabilite privind comiterea acestor infracțiuni de către cetățenii noștri, inclusiv minori”, a declarat Valeri Ghebos.

Ultimul val major de alerte cu bombă a fost declanșat în luna februarie, provocând panică și perturbări majore în localități precum Tiraspol, Bender, Slobozia, Râbnița, Grigoriopol și în raionul Camenca.

În toate aceste cazuri, geniștii au efectuat verificări minuțioase, iar în final s-a constatat că toate amenințările au fost false, nefiind descoperit niciun dispozitiv exploziv. Pe lângă stresul provocat de evacuările repetate din cauza alertelor, elevii din regiunea transnistreană au avut un an școlar extrem de fragmentat.

În aceeași perioadă, procesul de învățământ a fost grav afectat de condițiile meteo nefavorabile, care au forțat unele instituții să treacă temporar în regim online. Mai mult, imediat după vacanța de iarnă, orele de curs au fost scurtate drastic în mai multe școli din cauza temperaturilor extrem de scăzute din sălile de clasă.