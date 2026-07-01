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Infotag.md logoInfotag
1 Iulie 2026, 17:27
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Numărul alegătorilor din Moldova a crescut cu aproape 5.300 de persoane de la începutul anului

Numărul total de persoane cu drept de vot înregistrați în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova a ajuns la 3.305.090 la 1 iulie, reprezentând o creștere de 5.296 față de începutul anului.

Numărul alegătorilor din Moldova a crescut cu aproape 5.300 de persoane de la începutul anului.
Numărul alegătorilor din Moldova a crescut cu aproape 5.300 de persoane de la începutul anului.

Comisia Electorală Centrală a publicat aceste date miercuri, menționând că din numărul total de persoane înregistrate, 2.760.222 (-3.497) locuiesc în unități administrativ-teritoriale de nivelul doi, transmite infotag.md.

Ceilalți 266.446 de alegători (+8.006) sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar fără înregistrare a domiciliului sau permis de ședere, inclusiv cei care au emigrat legal, iar 278.422 de alegători (+787) locuiesc în regiunea transnistreană.

Chișinău rămâne cea mai mare circumscripție electorală, cu 668.802 de alegători, urmată de Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia cu 128.996 și Bălți cu 98.765 de alegători. Printre cele mai mici circumscripții se numără districtul Basarabească cu 24.104 și Dubăsari cu 29.573.

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