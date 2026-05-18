Numărul accidentelor de muncă în construcții aproape s-a dublat în ultimii doi ani.

De la începutul anului s-au produs deja 21 de accidente, dintre care 5 mortale, scrie ipn.md.

Inspectoratul de Stat al Muncii a declarat că accidentele cele mai frecvente sunt căderile de la înălțime, prinderea în mașini și utilaje aflate în funcțiune, precum și lovirea acestora. De asemenea, se înregistrează și prăbușiri de materiale sau alte obiecte de la înălțime.

Potrivit ISM, majoritatea accidentelor se produc din cauza încălcării normelor de securitate și sănătate în muncă, dar și din lipsa instruirii angajaților și repartizarea unor sarcini de muncă neadecvate. Potrivit legislației, dosarele privind cercetarea accidentelor de muncă sunt transmise de ISM organelor de urmărire penală competente în cel mult trei zile de la finalizarea procesului-verbal de cercetare.

Inspectoratul de Stat al Muncii menționează că desfășoară campanii de informare și prevenire a accidentelor de muncă, inclusiv în sectorul construcțiilor, prin instruiri, activități în instituțiile de învățământ și informări publice pe rețelele sociale și pe pagina oficială a instituției.