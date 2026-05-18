theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
18 Mai 2026, 10:26
3 256
Copiază linkul
Link copiat

Numărul accidentelor de muncă în construcții aproape s-a dublat în ultimii doi ani

Industria construcțiilor rămâne cel mai periculos domeniu economic din Republica Moldova. Numărul total al accidentelor de muncă aproape s-a dublat în ultimii doi ani, ajungând la 63 de cazuri anul trecut.

Numărul accidentelor de muncă în construcții aproape s-a dublat în ultimii doi ani.
Numărul accidentelor de muncă în construcții aproape s-a dublat în ultimii doi ani.

De la începutul anului s-au produs deja 21 de accidente, dintre care 5 mortale, scrie ipn.md.

Inspectoratul de Stat al Muncii a declarat că accidentele cele mai frecvente sunt căderile de la înălțime, prinderea în mașini și utilaje aflate în funcțiune, precum și lovirea acestora. De asemenea, se înregistrează și prăbușiri de materiale sau alte obiecte de la înălțime.

Potrivit ISM, majoritatea accidentelor se produc din cauza încălcării normelor de securitate și sănătate în muncă, dar și din lipsa instruirii angajaților și repartizarea unor sarcini de muncă neadecvate. Potrivit legislației, dosarele privind cercetarea accidentelor de muncă sunt transmise de ISM organelor de urmărire penală competente în cel mult trei zile de la finalizarea procesului-verbal de cercetare.

Inspectoratul de Stat al Muncii menționează că desfășoară campanii de informare și prevenire a accidentelor de muncă, inclusiv în sectorul construcțiilor, prin instruiri, activități în instituțiile de învățământ și informări publice pe rețelele sociale și pe pagina oficială a instituției.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici