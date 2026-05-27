Nu fugiți de la locul accidentului: Recomandările specialiștilor pentru șoferii implicați în accidente rutiere.

Noțiunea de accident nu se referă doar la coliziunile dintre două automobile sau la cazurile grave soldate cu victime. Este considerată „accident” inclusiv situația în care un șofer pierde controlul mașinii și lovește un obstacol, precizează experta în domeniul juridic, Inga Mifsud Wismayer, transmite Radio Moldova.

„Noi avem accident și atunci când, din păcate, pierdem controlul și suntem implicați într-un accident, dar, din fericire, nu suferă nimeni decât vehiculul nostru și starea noastră emoțională, și buzunarul nostru”, a declarat avocata, la emisiunea „Zi de Bine” de la Moldova 1.

Cele mai multe greșeli apar în urma accidentelor în care sunt implicate mai multe persoane sau vehicule.

Indiferent dacă este vorba despre o simplă tamponare sau un accident grav, primul lucru pe care trebuie să îl facă șoferul este să oprească vehiculul și să securizeze zona.

„Aplicăm semnul de alarmă. Fiecare automobil este dotat cu acel triunghi roșu. Îl instalăm în spatele vehiculului, la o distanță de 15-30 de metri”, a amintit specialista.

În același timp, dacă în vehicul se află pasageri, este necesar să se verifice starea de sănătate a acestora, iar dacă sunt victime, apelul la Serviciul 112 este obligatoriu.

„Trebuie să explicăm în mod calm unde este locul în care s-a produs accidentul și starea victimelor”, a precizat Inga Mifsud Wismayer.

Experta avertizează că una dintre cele mai grave greșeli este părăsirea locului accidentului.

„Mulți, din frică sau panică, consideră că plecarea este salvarea. Dar părăsirea locului duce la dosar penal, suspendarea permisului și chiar pedeapsă cu închisoarea”, a atenționat ea.

Primul ajutor acordat victimelor accidentelor rutiere

În cazul în care există răniți, șoferii sau martorii trebuie să evite mutarea victimelor, dacă nu există un pericol imediat.

„Mulți avem tendința de a mișca victima. Nu facem astfel de acțiuni decât dacă persoana se află într-un loc periculos”, a precizat specialista.

Totodată, telefoanele mobile ne vin în ajutor ca să avem probe concludente în cazul unei anchete. Specialistul recomandă fotografierea locului accidentului din mai multe unghiuri.

„Telefonul, în ziua de astăzi, este prima probă a persoanei implicate în accident. Facem poze la liniile de frână, vehicule, indicatoare și împrejurimi”, a recomandat ea.

Șoferii, atenționați să nu semneze fără să citească

După sosirea poliției, persoanele implicate în accident trebuie să fie atente la declarațiile și documentele pe care le semnează.

„Avem dreptul să nu dăm explicații. Iar dacă semnăm acte, trebuie să le citim foarte atent”, este sfatul expertei.

Totodată, semnătura pe procesul-verbal nu înseamnă automat recunoașterea vinei: „Dacă nu suntem de acord cu ce este indicat, la rubrica obiecții trebuie să menționăm acest lucru”.

Este necesar să fim atenți și la înțelegerile verbale făcute pe loc, fără dovezi sau documente.

„Ce riscăm dacă acceptăm înțelegeri verbale, dar fără dovezi? Acceptăm să avem despăgubiri ilegale, deci prejudicii”.

Dacă șoferul implicat în accident și-a recunoscut, inițial, vina, iar apoi a înțeles că lucrurile stau diferit, „sunt zece zile de contestare, prin intermediul Inspectoratului de Poliție, a procesului-verbal inițiat la fața locului, dar indicăm că instanța de judecată va examina acest litigiu în continuare”.

Când putem rezolva un accident rutier pe cale amiabilă

În anumite situații, șoferii pot evita implicarea poliției și pot recurge la constatarea amiabilă. Acest lucru este posibil dacă nu există victime și prejudicii materiale grave.

În acest caz, șoferii trebuie să facă schimb de documente și date de contact.

„Fac schimb de date despre companiile de asigurare, permisul de conducere, actele vehiculului și numărul de telefon”, a precizat specialista.

Totodată, compania de asigurare trebuie informată în maxim 48 de ore de la producerea accidentului: „O facem prin e-mail. Companiile de asigurări au propriul e-mail pentru petiții și declararea situațiilor de accident. Evident, o putem face și la telefon, dar să solicitați, totuși, o înregistrare oficială”.

Cum procedăm dacă celălalt șofer devine agresiv

Specialista a vorbit și despre situațiile tensionate care apar frecvent după accidente, atunci când unul dintre șoferi devine agresiv sau încearcă să provoace un conflict.

„Evident că nu o să ne lăsăm provocați. Este important să calmăm situația”, a subliniat experta.

Potrivit acesteia, un conflict verbal sau fizic poate transforma un simplu accident rutier într-un caz mult mai grav, cu noi dosare și consecințe juridice.

„Dintr-un accident rutier, pot apărea și alte infracțiuni sau contravenții, cum ar fi dezordine publică sau acțiuni violente cu urmări de vătămare”.

În astfel de situații, recomandarea este ca șoferii să evite confruntările și să lase poliția să documenteze cazul.

„Dacă nu există înțelegere între șoferi, este important să lăsăm polițistul chemat la fața locului să-și facă lucrul”, a declarat invitata postului public de televiziune.

Dacă agresiunile au degenerat în violențe fizice, persoanele implicate trebuie să solicite acte medicale pentru constatarea leziunilor pentru a putea cere prejudicii materiale și morale în instanță.

Ce se întâmplă dacă un pieton este implicat în accident

Inga Mifsud Wismayer a atras atenția că, inclusiv în situațiile în care pietonul traversează neregulamentar strada, șoferul nu este scutit automat de răspundere.

„Sunt analizate viteza, starea șoferului și toate circumstanțele accidentului”, a explicat ea.

În cazul accidentelor produse pe trecerea de pietoni, victima are prioritate, iar conducătorul automobilului este obligat să urmeze anumiți pași.

„Prima obligație este să cheme ambulanța și să acorde primul ajutor pietonului. Să nu încerce să fugă sau să ascundă urmele”, a punctat specialista.

Tamponările din parcări sau subterane

Și loviturile ușoare produse în parcări sau în subteranele centrelor comerciale sunt considerate accidente rutiere.

„Dacă șoferii se înțeleg amiabil și prejudiciul este mic, până la 15 mii de lei, nu mai este nevoie de poliție. Dar dacă nu există înțelegere, poate fi chemată poliția și se poate ajunge la contravenție”, a concluzionat avocata Inga Mifsud Wismayer.