logos.press.md logologos
29 Mai 2026, 07:36
15
Copiază linkul
Link copiat

Novac: Societatea este șocată de scandalul cu TUX, dar schemele piramidale continuă să funcționeze

Deputatul Grigore Novac a cerut explicații oficiale din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne privind măsurile luate împotriva platformelor care promit câștiguri rapide, dar „lasă cetățenii fără ultimele economii”.

Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice a atras atenția asupra numărului tot mai mare de noi scheme în rețelele sociale, promovate activ de influenceri și bloggeri, și toate acestea la scurt timp după scandalul răsunător legat de platforma investițională TUX, scrie logos-pres.md.

„Societatea a fost zguduită de scandalul cu platforma investițională TUX. Vedem că în ultima perioadă au apărut mulți bloggeri, influenceri și așa mai departe, care promovează alte piramide financiare, diverse platforme investiționale care induc în eroare oamenii și scot ultimii bani din buzunarele cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat Novac în cadrul ședinței Parlamentului.

Deputatul a subliniat că publicitatea agresivă în spațiul online reprezintă, de fapt, o schemă infracțională care speculează pe vulnerabilitatea financiară a populației. Potrivit lui, discuțiile anterioare în comisiile de profil nu au adus suficientă claritate în această problemă, motiv pentru care în cadrul ședinței plenare a fost solicitată invitația ministrei Daniella Misail-Nichitin.

„…Pentru ca ea să prezinte informații despre situația platformelor investiționale care activează pe teritoriul Republicii Moldova, în special despre numărul acestora și cine se află în spatele acestor platforme. Dorim claritate: ce s-a făcut în domeniul TUX și al altor platforme investiționale?” a adăugat deputatul.

În ciuda argumentelor prezentate privind riscurile la care sunt supuși cetățenii, încercarea de a aduce subiectul în discuție largă a eșuat. Propunerea de a audia ministrul Afacerilor Interne nu a întrunit numărul necesar de voturi. A fost susținută doar de 32 de deputați.

Reamintim că pierderile presupuse ale participanților la așa-numita platformă investițională TUX sunt estimate la aproximativ 48 de milioane de euro.

