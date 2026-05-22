Noul punct vamal de la Ungheni ar putea fi deschis anul viitor.

Publicația Libertatea a publicat o serie de vizualizări ale viitorului punct de trecere a frontierei. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, la un an de la începerea lucrărilor, gradul de finalizare a podului este de 50%, scrie apix.ro.

Viitorul punct vamal de la Ungheni este proiectat la scară de autostradă. Acesta va fi dotat cu o infrastructură dezvoltată pentru transportul de marfă și un sistem de control rapid al frontierei. Vizualizările pregătite de proiectanți arată un complex modern cu mai multe benzi pentru autoturisme, camioane și autobuze. Acestea sunt organizate sub copertine de mari dimensiuni, similare punctelor de frontieră occidentale.

Până la construirea facilităților, punctul vamal va fi dotat cu construcții temporare, cel mai probabil containere

Ansamblul include zone separate pentru control vamal, clădiri administrative cu arhitectură minimalistă, hale logistice și spații dedicate verificării vehiculelor de marfă. Circulația este gândită pe fluxuri distincte, cu infrastructură amplă pentru trafic greu, control rapid și platforme logistice dedicate camioanelor.

Lucrările la podul Ungheni au început la finalul lunii aprilie 2025, iar termenul de finalizare este octombrie 2026, la 18 luni de la începerea execuției. Anterior, în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025, a avut loc etapa de proiectare. Fondurile de construire a podului, de peste 150 milioane de lei, sunt asigurate prin intermediul unui program european de finanțare (Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF).

În primă fază, accesul la punctul vamal va fi făcut pe un drum provizoriu, respectiv pe drumul județean 249A preluat de DRDP: sunt 18 km care pornesc de lângă Iași. Dar, la acest moment, drumul prezintă numeroase deficiențe și are nevoie de modernizare. Pe partea moldovenească, accesul va fi făcut pe un drum provizoriu de circa 500 metri până la intersecția cu R1 (actuala centură Ungheni).