theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 17:18
5 975
Copiază linkul
Link copiat

Noul Plan General al Chișinăului: Au fost finalizate 12 studii de bază

Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a raportat despre progresul noului Plan General al orașului, menționând că procesul se află în etapa de finalizare a studiilor de bază cheie.

Noul Plan General al Chișinăului: Au fost finalizate 12 studii de bază.
Noul Plan General al Chișinăului: Au fost finalizate 12 studii de bază.

Potrivit acestuia, documentul are o importanță strategică pentru dezvoltarea viitoare a Capitalei și ar trebui să determine direcția politicii urbane pentru anii următori, transmite rupor.md.

Lucrările la noul PUG sunt realizate de un consorțiu de instituții din Republica Moldova și România, sub coordonarea companiei S.C. ARHICON S.R.L. În proiect sunt implicate structuri academice și de proiect specializate, inclusiv Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. În cadrul pregătirii au fost finalizate 12 studii sectoriale care acoperă domeniile social, economic, transport, mediu și infrastructură.

Primăria a precizat că Planul General actual a fost aprobat în 2007 și este valabil până în 2025. În 2025 a început procesul de actualizare a acestuia pentru a adapta orașul la provocările contemporane și pentru dezvoltarea pe termen lung.

Se subliniază că, înainte de semnarea contractului, au fost efectuate cinci proceduri eșuate de achiziții publice din cauza lipsei participanților sau a neconformității cu cerințele. După reluarea licitației, contractul a fost încheiat în conformitate cu toate normele legale.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici