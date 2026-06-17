Noul Plan General al Chișinăului: Au fost finalizate 12 studii de bază.

Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a raportat despre progresul noului Plan General al orașului, menționând că procesul se află în etapa de finalizare a studiilor de bază cheie.

Potrivit acestuia, documentul are o importanță strategică pentru dezvoltarea viitoare a Capitalei și ar trebui să determine direcția politicii urbane pentru anii următori, transmite rupor.md.

Lucrările la noul PUG sunt realizate de un consorțiu de instituții din Republica Moldova și România, sub coordonarea companiei S.C. ARHICON S.R.L. În proiect sunt implicate structuri academice și de proiect specializate, inclusiv Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. În cadrul pregătirii au fost finalizate 12 studii sectoriale care acoperă domeniile social, economic, transport, mediu și infrastructură.

Primăria a precizat că Planul General actual a fost aprobat în 2007 și este valabil până în 2025. În 2025 a început procesul de actualizare a acestuia pentru a adapta orașul la provocările contemporane și pentru dezvoltarea pe termen lung.

Se subliniază că, înainte de semnarea contractului, au fost efectuate cinci proceduri eșuate de achiziții publice din cauza lipsei participanților sau a neconformității cu cerințele. După reluarea licitației, contractul a fost încheiat în conformitate cu toate normele legale.