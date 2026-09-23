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rupor.md logorupor
23 Septembrie 2026, 20:16
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Noua șefă a „Teleradio-Moldova” a negat legătura cu Maia Sandu: Nu există nicio rudenie

Noua directoare generală a Companiei Publice „Teleradio-Moldova”, Ecaterina Cheptănaru, a dezmințit informațiile privind o eventuală legătură de rudenie cu președinta Maia Sandu sau cu alți funcționari de rang înalt.

Noua șefă a „Teleradio-Moldova” a negat legătura cu Maia Sandu: Nu există nicio rudenie.
Noua șefă a „Teleradio-Moldova” a negat legătura cu Maia Sandu: Nu există nicio rudenie.

A promis că va acționa în judecată dacă astfel de publicații vor continua să fie răspândite, transmite rupor.md.

Cheptănaru a comunicat acest lucru într-un mesaj cu ocazia preluării funcției. Potrivit ei, a câștigat concursul pentru postul de directoare generală datorită „experienței acumulate de-a lungul anilor de activitate în jurnalism, management și societatea civilă”.

„Informațiile publicate de unele site-uri dubioase, potrivit cărora aș fi rudă cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sau cu alte persoane care dețin funcții publice, nu corespund realității. Nu există nicio legătură de rudenie. Voi acționa în judecată orice persoană sau instituție care va continua să răspândească informații false și manipulatorii despre mine”, a subliniat Cheptănaru.

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