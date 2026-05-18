Noua lege privind salariile bugetarilor va fi adoptată până în septembrie.

Acestea au fost organizate de Ministerul Finanțelor în perioada 14–15 mai 2026. În cadrul sesiunii, Maia Sava, secretar de stat al ministerului, și Anca Butnaru, expertă a Băncii Mondiale, au prezentat Nota conceptuală privind reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar al R. Moldova, precum și Planul de implementare a reformei pentru perioada 2026–2032, scrie logos-pres.md.

Aceste două documente vor constitui baza pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a legii.

Potrivit Ministerului Finanțelor, termenul de adoptare a noii legi rămâne 1 septembrie 2026.

În perioada imediat următoare, Ministerul Finanțelor va perfecționa proiectul legii și va organiza consultări cu toate părțile interesate în procesul de modificare a actelor normative corespunzătoare.

Reforma are ca scop modernizarea sistemului de salarizare prin stabilirea unui sistem de remunerare echitabil, motivant și competitiv. Astfel, va crește atractivitatea muncii în sectorul public.

Reforma sistemului de salarizare este realizată cu sprijinul Guvernului Germaniei prin GIZ (Organizația Germană pentru Cooperare Internațională) și Banca Mondială.