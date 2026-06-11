Nou cadru pentru evaluarea daunelor aduse mediului, aprobat.

Mai exact, în cazul în care sunt afectate apa, solul, biodiversitatea sau habitatele naturale, va exista o procedură prin care autoritățile vor putea stabili gravitatea pagubelor, persoana responsabilă și măsurile necesare pentru remedierea acestora, transmite realitatea.md

Totodată, metodologia va responsabiliza operatorii economici să prevină poluarea și să adopte practici mai sigure pentru mediu.

„Noul mecanism va funcționa printr-o colaborare strânsă între instituțiile statului. Mai exact, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va constata dauna și va identifica operatorul economic vinovat, în timp ce Agenția de Mediu va evalua severitatea impactului și va aproba soluțiile de remediere.

Ulterior, operatorii responsabili vor avea responsabilitatea să prezinte un Plan de remediere detaliat, care va include acțiunile concrete de refacere, costurile aferente, termenele de realizare și modalitățile de monitorizare a rezultatelor. Prin urmare, noua metodologie va stimula operatorii economici să prevină poluarea și să adopte practici comerciale mult mai sigure”, transmite Ministerul Mediului.

Potrivit Ministerul Mediului, aprobarea acestui cadru metodologic reprezintă un pas decisiv pentru protejarea naturii, reducerea poluării și conservarea biodiversității.



