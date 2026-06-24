Nosatîi: Intenționăm să asigurăm cetățenilor o pregătire obligatorie pentru apărarea țării.

Ministrul Apărării a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative care prevăd introducerea unei pregătiri minime obligatorii pentru cetățeni, menite să consolideze capacitatea de apărare și reziliența țării.

Potrivit lui Anatolie Nosatîi, inițiativa este elaborată în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și are scopul de a pregăti cetățenii pentru apărarea Patriei, informează realitatea.md.

„Intenționăm, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, să asigurăm cetățenilor o pregătire obligatorie pentru apărarea țării lor. Cetățenii cu vârste între 18 și 55 de ani vor putea urma, în diverse forme, o pregătire minimă obligatorie”, a declarat Nosatîi.

Ministrul a subliniat că nu este vorba despre trimiterea tuturor cetățenilor să servească în armată.

„Aceasta nu înseamnă că mâine toți vor merge în armată. O astfel de interpretare este greșită”, a menționat el.

Potrivit acestuia, pregătirea va fi implementată etapizat, în funcție de resursele și posibilitățile Armatei Naționale. Nosatîi a mai spus că în ultimii ani au apărut diverse metode de a evita astfel de forme de pregătire, ceea ce a dus la scăderea interesului cetățenilor față de instruirea necesară pentru acțiuni în situații de urgență.