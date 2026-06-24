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24 Iunie 2026, 15:06
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Nosatîi: Intenționăm să asigurăm cetățenilor o pregătire obligatorie pentru apărarea țării

Ministrul Apărării a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative care prevăd introducerea unei pregătiri minime obligatorii pentru cetățeni, menite să consolideze capacitatea de apărare și reziliența țării.

Nosatîi: Intenționăm să asigurăm cetățenilor o pregătire obligatorie pentru apărarea țării.
Nosatîi: Intenționăm să asigurăm cetățenilor o pregătire obligatorie pentru apărarea țării.

Potrivit lui Anatolie Nosatîi, inițiativa este elaborată în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și are scopul de a pregăti cetățenii pentru apărarea Patriei, informează realitatea.md.

„Intenționăm, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, să asigurăm cetățenilor o pregătire obligatorie pentru apărarea țării lor. Cetățenii cu vârste între 18 și 55 de ani vor putea urma, în diverse forme, o pregătire minimă obligatorie”, a declarat Nosatîi.

Ministrul a subliniat că nu este vorba despre trimiterea tuturor cetățenilor să servească în armată.

„Aceasta nu înseamnă că mâine toți vor merge în armată. O astfel de interpretare este greșită”, a menționat el.

Potrivit acestuia, pregătirea va fi implementată etapizat, în funcție de resursele și posibilitățile Armatei Naționale. Nosatîi a mai spus că în ultimii ani au apărut diverse metode de a evita astfel de forme de pregătire, ceea ce a dus la scăderea interesului cetățenilor față de instruirea necesară pentru acțiuni în situații de urgență.

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