Nosatîi, despre arma de tip Glock: Una dintre cele mai performante din domeniu.

Declarațiile lui Anatolie Nosatîi vin după ce ieri, 19 mai, în urma audierilor privind cazul împușcăturii de la unitatea militară din Cahul unde un minor a decedat, mai mulți deputați au specificat că pistolul este utilizat doar de militarii de rang înalt, transmite rupor.md.

„Militarii sunt dotați cu arma Glock generația 4, care sunt unele din cele mai performante arme din acest domeniu. Sunt la dotare în circa 40 de state, inclusiv și la militar. Arma corespunde cerințelor și acelor activități militare pe care trebuie să le asigurăm. Principala regulă este respectarea cu strictețe a măsurilor tehnice și securităților în mânuirea armei”, subliniază Nosatîi.

Ministrul a recunoscut că lecțiile trebuie învățate și documentația ajustată, însă a exclus scenariul demisiilor.

„Este important să învățăm lecțiile, să ajustăm documentația în vigoare și să nu admitem pe viitor cazuri de așa fel. Principalul este asigurarea securității militarilor și civilii”, spune Nosatîi.

Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat marți, 19 mai, audieri cu ușile închise privind cazul tragic produs într-o unitate militară din Cahul, în urma căruia un adolescent și-a pierdut viața. Ministrul Apărării nu a fost prezent la comisie.

„Am participat la un forum internațional din Austria, unde am reprezentat Republica Moldova, plus am avut mai multe întrevederi cu omologii mei pe domeniul de apărare. Eu consider că fiecare trebuie să-și fac lucrul în conformitate cu legislația națională, fișa funcției, activitatea prevăzută după regulamente și alte acte ce reglementează activitatea fiecăruia. Eu, respectiv, mă conduc după calculul legal în vigoare și îmi desfășor activitatea în conformitate cu cerințele pentru un ministru”, explică Nosatîi.