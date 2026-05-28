Nosatîi: Armata nu este o închisoare. Nu stă nimeni lângă soldat să-l supravegheze.

Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

Potrivit ministrului, fiecare astfel de incident reprezintă o lovitură grea pentru armată, informează rupor.md.

„Orice incident este ceva foarte neplăcut și dureros pentru noi. Exprim condoleanțe familiilor îndurerate care pe parcursul anilor au avut de suferit în urma acestor incidente”, a declarat Anatolie Nosatîi în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Ministrul a declarat că respectarea disciplinei militare și a regulamentelor este esențială în activitatea armatei, care se bazează pe responsabilitate individuală.

„Cel mai important este respectarea disciplinei militare. Dar armata nu este o închisoare. Nu stă nimeni lângă soldat să-l supravegheze”, a explicat ministrul Apărării.

Anatolie Nosatîi a adăugat că astfel de cazuri afectează grav reputația armatei și sunt folosite de adversarii instituției pentru a o critica. Potrivit lui, Ministerul Apărării desfășoară instructaje și activități preventive permanente.

De la începutul anului, în Armata Națională au avut loc mai multe incidente tragice. În ianuarie, un militar și-a pus capăt vieții, iar în februarie un alt soldat contractat s-a împușcat cu arma din dotare.

Ultimul caz fatal a avut loc la începutul lunii mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit datelor preliminare, un militar cu contract a manevrat necorespunzător un pistol Glock, care s-ar fi descărcat accidental. În urma incidentului a murit un adolescent de 16 ani, iar un alt soldat de 18 ani a fost rănit.