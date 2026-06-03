Normele și amenzile privind utilizarea aparatelor de casă vor fi actualizate.

Noile norme sunt incluse în proiectul de modificări la Codul contravențional al R. Moldova. Documentul a fost pregătit de Ministerul Justiției pentru a elimina lacunele în reglementarea activității organelor de control moldovenești și pentru a crește eficiența controlului. Consultările pe marginea proiectului vor dura până pe 23 iunie, scrie logos-pres.md.

Se propune modificarea articolului din cod referitor la regulile de utilizare a aparatelor de casă și control (ACC).

Pentru a elimina riscul dublei sancționări pentru încălcarea regulilor de utilizare a echipamentelor de casă, o parte din sancțiunile aplicabile persoanelor juridice vor fi excluse din Codul contravențional. Motivul este că o astfel de răspundere este prevăzută și în Codul fiscal.

De asemenea, se propune introducerea unei noi amenzi cuprinse între 100 și 200 de unități convenționale pentru funcționarii furnizorilor de ACC. Aceasta este prevăzută pentru transmiterea către Serviciul Fiscal de Stat a informațiilor financiare care nu corespund cerințelor tehnice la momentul certificării.

O altă modificare se referă la limita excesului sau deficitului admisibil de fonduri într-o casă de marcat (tavă) pentru banii ACC sau într-un alt loc special conceput pentru primirea și depozitarea temporară a fondurilor provenite din activitățile curente. S-a propus ca aceasta să fie triplată – de la 50 de lei la 150 de lei.