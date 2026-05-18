Noi reguli pentru rezervele petroliere: Companiile vor avea nevoie de autorizație de la ANRE.

Potrivit unui proiect supus consultărilor publice de Ministerul Energiei, autorizația va fi eliberată gratuit și va avea o valabilitate timp de cinci ani, scrie radiomoldova.md.

Autoritățile propun, de asemenea, introducerea unei contribuții speciale pentru crearea și menținerea rezervelor de combustibil. Aceste costuri ar putea fi incluse în prețul benzinei și motorinei.

Ministerul Energiei subliniază că Moldova depinde de importul produselor petroliere. Țara nu dispune de extracție proprie de petrol, rafinării și rezerve mari de combustibil. Din această cauză, autoritățile menționează că țara rămâne vulnerabilă în cazul unor întreruperi serioase ale aprovizionării.

Conform planurilor Guvernului, Moldova va trebui să creeze rezerve de produse petroliere suficiente pentru 90 de zile de import sau pentru 61 de zile de consum intern în condiții de criză majoră. Aceste cerințe urmează să fie introduse treptat, pe parcursul a opt ani. Responsabilitatea va fi împărțită între stat și companiile private.