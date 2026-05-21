Noi reguli pentru investigarea corupției și a criminalității organizate, adoptate în prima lectură.

Proiectul de lege, destinat consolidării mecanismelor de combatere a acestor infracțiuni, a fost adoptat în prima lectură de 57 de deputați, transmite noi.md.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Justiției și prevede o delimitare mai clară a competențelor între instituțiile responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) va investiga exclusiv cazurile mari de fraudă bancară, în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Cauzele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale.

Potrivit autorilor proiectului, această măsură va permite CNA să se concentreze pe cazuri complexe, inclusiv pe cele care implică fonduri externe și mijloace bugetare ale Uniunii Europene. De asemenea, CNA va primi competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune independentă.

În legătură cu extinderea domeniilor de competență ale CNA, proiectul propune instituirea unei funcții suplimentare de adjunct al directorului și limitarea mandatului directorului instituției la maximum două mandate. În același timp, Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt, în care sunt implicați demnitari de rang înalt, inclusiv președintele țării, președintele Parlamentului, deputați, prim-ministrul, Avocatul Poporului (ombudsmanul), judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, precum și conducerea CNA și a Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

Autorii subliniază că aceste modificări sunt necesare pentru a asigura o anchetă independentă, specializată și imparțială, prevenirea conflictului de interese, autocontrolul instituțional și influența asupra procesului penal, precum și pentru consolidarea încrederii societății în instituțiile statului. Totodată, pentru sporirea eficienței activității Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), din competența acesteia vor fi excluse infracțiunile minore sau simple.

Astfel, PCCOCS se va concentra pe cazuri legate de terorism, infracțiuni comise de organizații criminale și alte cauze deosebit de grave. Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal vor efectua urmărirea penală în cazurile economice, financiare și vamale, în condițiile prevăzute de lege, și sub conducerea PCCOCS, dacă prejudiciul cauzat nu depășește 50.000 de unități convenționale.

Proiectul introduce, de asemenea, reguli pentru formarea grupurilor de urmărire penală în cazurile complexe sau deosebit de mari. Aceste grupuri de anchetă vor facilita cooperarea între procurori și ofițerii de urmărire penală din diferite instituții în situațiile în care materialele necesită o abordare comună. În plus, documentul prevede clar posibilitatea contestării tuturor hotărârilor judecătorești privind măsurile preventive în orice etapă a procesului, până la pronunțarea sentinței pe fond.

Această modificare are scopul de a elimina o lacună legislativă care permitea contestarea doar a anumitor decizii judecătorești în detrimentul părții acuzării. Autorii proiectului precizează că elaborarea acestuia este determinată de angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Agendei de reforme pentru integrarea în Uniunea Europeană.

După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare din ziua publicării lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Proiectul de lege urmează să fie examinat în Parlament în a doua lectură.