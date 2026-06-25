Noi reguli împotriva poluării fonice în Moldova.

Zonele cu zgomot excesiv din localități vor fi identificate prin hărți acustice strategice, iar autoritățile și companiile responsabile vor fi obligate să ia măsuri pentru reducerea poluării fonice.

Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Guvern, scrie logos-pres.md.

Noul document stabilește reguli pentru monitorizarea zgomotului produs de mașini, trenuri, avioane și marile fabrici. Prioritate vor avea zonele rezidențiale, parcurile, dar și spațiile din preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor.

În prima etapă, instituțiile de profil vor identifica principalele surse de poluare fonică. Vor fi verificate autostrăzile cu un trafic de peste 3 milioane de vehicule pe an, căile ferate cu o intensitate de peste 30.000 de trenuri, aeroporturile cu peste 50.000 de decolări și aterizări anual, precum și marile fabrici.

Pe baza datelor colectate vor fi create hărți acustice strategice. Acestea vor evidenția clar zonele în care sunt depășite normele sanitare admise. Prioritar vor fi monitorizate cartierele rezidențiale, parcurile, zonele din jurul școlilor, grădinițelor și spitalelor.

Ulterior, autoritățile de stat și operatorii de infrastructură vor fi obligați să elaboreze planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot. Ca măsuri de reacție sunt prevăzute izolarea fonică tehnică, optimizarea fluxurilor de transport, înăsprirea regulilor urbanistice și protejarea „zonelor de liniște” din orașe.

Reamintim că noile prevederi introduc pentru prima dată cerința indicării obligatorii a nivelului de putere acustică pe produse, pentru ca consumatorii să poată primi informații complete înainte de cumpărare. În plus, echipamentele vor trebui să treacă prin proceduri obligatorii de evaluare a conformității și testări înainte de a fi puse pe piață.