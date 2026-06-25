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unimedia.info logounimedia
25 Iunie 2026, 15:36
12 802
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Noi metode de fraude: Escrocii sună copiii sau își schimbă vocea ca să obțină date despre carduri

Poliția avertizează asupra unor escrocherii online care vizează copiii prin jocuri și apeluri. În alte cazuri infractorii folosesc voci și numere falsificate pentru a obține date personale, parole sau bani.

Noi metode de fraude: Escrocii sună copiii sau își schimbă vocea ca să obțină date despre carduri.
Noi metode de fraude: Escrocii sună copiii sau își schimbă vocea ca să obțină date despre carduri.

Potrivit informațiilor, escrocii vizează copiii prin jocuri și apeluri pentru a obține bani sau date de card. Mai mult decât atât, au fost raportate cazuri în care escrocii falsifică voci cunoscute și numere de telefon, pentru a induce în eroare, informează unimedia.info.

Responsabilii îndeamnă părinții să vorbească cu copiii despre siguranța online și fac apel către întreaga populație să nu comunice parole și date personale.

„Nu transmite bani, închide imediat apelul și sună la 112”, recomandă autoritățile.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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