Noi dispozitive sonore pentru siguranța pietonilor, instalate la trecerile semaforizate din Chișinău.

Alte 30 de dispozitive sonore noi au fost instalate la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din Capitală, transmite noi.md.

Echipamentele au fost montate, în special, în zonele cu flux pietonal intens, în preajma instituțiilor de învățământ, pentru a facilita deplasarea în siguranță a persoanelor cu deficiențe de vedere.

Dispozitivele sonore au fost instalate în intersecțiile semaforizate care au fost reconstruite capital în ultimii doi ani și nu dispuneau de astfel de echipamente:

str. Alba Iulia – str. Ion Pelivan;

str. Alba Iulia – str. Onisifor Ghibu;

str. Ceucari – str. Iazului;

str. Ceucari – zona magazinului „Poșta Veche”;

str. Ceucari – în preajma LT „George Călinescu”;

bd. Cuza-Vodă – în preajma a două instituții de învățământ;

str. Sarmizegetusa – în zona „Giuvaier”;

str. Kiev – în apropierea școlii muzicale.

În total, pe teritoriul municipiului Chișinău, sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate.