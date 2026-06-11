Noi detalii în dosarul TUX: Un singur inculpat trimis în judecată, alți zeci cercetați.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a precizat că în acest dosar complex figurează zeci de învinuiți, inclusiv cu rol de conducere și instruire la diverse „seminare” în domeniu. Episodul deja trimis în judecată vizează o persoană cu rol de conducere în structura presupusei scheme, urmând ca și alte cauze să fie înaintate instanței pe măsura finalizării anchetelor, scrie tvrmoldova.md.

Inculpatul este acuzat de două infracțiuni: desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fără licență pentru investițiile promovate prin platformă, și spălarea banilor rezultați din această activitate. Conform legislației, acesta riscă până la 6 ani de închisoare sau amendă de până la 217.500 de lei.

La sfârșitul lunii aprilie, Inspectoratul General al Poliției a informat că a fost finalizată urmărirea penală într-un episod din dosarul cunoscut sub denumirea TUX. Cauza vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.

Conform probelor acumulate, în perioada 2024-2025, platforma TUX ar fi facilitat tranzacții neautorizate cu active virtuale, fără a deține licențele și autorizațiile prevăzute de legislație. Totodată, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată drept o oportunitate de câștig rapid și garantat.

Investigațiile au scos la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.

Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au explicat că platforma TUX nu are statut de persoană juridică. Prin urmare, plățile efectuate de utilizatori au ajuns la persoane interpuse, ceea ce face dificilă urmărirea fondurilor și identificarea responsabililor.

În luna noiembrie 2025, oamenii legii din R. Moldova a reținut cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei, pentru a fi audiate și cercetate penal.

TUX, platforma online care a atras bani de la zeci de mii de persoane cărora le-a promis câștiguri rapide şi facile, a intrat în vizorul Poliţiei. La începutul lunii octombrie, această piramidă de investiţii s-ar fi prăbușit şi, în consecință, mulți oameni au pierdut toţi banii investiţi.