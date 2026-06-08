Noi cazuri de escrocherie telefonică: Victimele au fost prejudiciate cu peste 3 milioane de lei
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a înregistrat, în perioada 5-7 iunie curent, 22 de cazuri de escrocherie telefonică, fiind cauzat un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei.
De asemenea, 465 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, informează moldpres.md.
Potrivit IGP, în șase cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite pentru a transfera ulterior banii infractorilor.
„Cel mai mare prejudiciu raportat este de 923 000 de lei. Victima, o femeie de 77 de ani din Capitală, a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții oficiale. Sub pretextul schimbării contorului electric, aceștia au determinat-o să transfere sume mari de bani. Resursele financiare au fost ridicate prin intermediul unor curieri”, a precizat IGP.
În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai instituțiilor bancare. Aceștia solicită transferuri de bani sau contractarea creditelor. Persoanele de peste 55 de ani rămân a fi cele mai vulnerabile.
IGP solicită repetat cetățenilor să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Poliția.