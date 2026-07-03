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Infotag.md logoInfotag
3 Iulie 2026, 11:56
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Nivelul ridicat de pericol terorist în Transnistria, prelungit până la sfârșitul verii

În Transnistria, nivelul ridicat „galben” de alertă teroristă a fost prelungit pentru încă două luni, până la 31 august 2026 inclusiv.

Nivelul ridicat de pericol terorist în Transnistria, prelungit până la sfârșitul verii.
Nivelul ridicat de pericol terorist în Transnistria, prelungit până la sfârșitul verii.

Decretul corespunzător a fost semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, invocând „amenințarea persistentă a comiterii unui act terorist și necesitatea desfășurării activităților pentru prevenirea acestuia”, scrie infotag.md.

Decretul a fost semnat pentru prima dată în mai 2022, după o serie de „atacuri teroriste în Transnistria”, inclusiv aruncarea unei sticle cu amestec inflamabil în fereastra Ministerului local al Securității de Stat. De atunci, valabilitatea decretului este prelungită în mod regulat.

În plus, în regiune se menține pentru al doilea an consecutiv „starea de urgență în economie”, cauzată de reducerea livrărilor de gaze naturale.

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