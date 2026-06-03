Niciun vameș nu a fost suspendat din funcție în cazul camionului cu armament depistat la Leușeni-Albița.

Potrivit oficialului, în lipsa unor concluzii clare ale anchetei privind implicarea vameșilor, toți angajații instituției își continuă activitatea.

Radu Vrabie a explicat că în cazul camionului cu armament depistat la frontieră nu există temei pentru suspendarea vreunui funcționar vamal, întrucât nu s-a demonstrat implicarea acestora în transportul ilegal, transmite ipn.md.

„N-avem persoane suspendate pe perioada anchetei din Serviciul Vamal. Acest armament n-a fost transportat de către funcționarii vamali. Ancheta trebuie să dea răspuns la întrebarea dacă acest camion a trecut sau nu cu concursul cuiva din Serviciul Vamal. Dacă ancheta va scoate la iveală că sunt persoane implicate, Procuratura va face public acest lucru”, a spus Radu Vrabie în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Șeful Serviciului Vamal a subliniat că eventualele măsuri disciplinare vor fi luate doar în cazul în care ancheta va demonstra implicarea unor angajați. De asemenea, Vrabie a insistat asupra respectării prezumției nevinovăției, menționând că nu pot fi aplicate sancțiuni în lipsa unor probe certe.

„Dacă vor fi solicitări, eu voi suspenda persoanele din funcție dacă sunt implicate. Pe de altă parte, trebuie să pornim de la faptul că trăim într-un stat de drept și există prezumția nevinovăției. Acum nu este momentul ca să spun dacă va fi sau nu cineva sancționat, atât timp cât ancheta încă nu ne dă niciun răspuns la această întrebare”, a explicat șeful Serviciului Vamal.

În noiembrie 2025, un camion care transporta un arsenal militar semnificativ a fost depistat la vama Leușeni-Albița. Potrivit informațiilor oficiale, încărcătura includea 18 rachete antitanc portabile, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană, precum și componente ale unei drone.