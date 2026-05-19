Neplata taxelor de drum în Turcia amenință transportatorii cu amenzi uriașe.

Precizările au fost transmise de autoritățile turce către Agenția Națională Transport Auto, în urma solicitărilor venite din partea operatorilor de transport rutier din Republica Moldova, transmite IPN.

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al Republicii Turcia, sistemul HGS este utilizat pentru colectarea taxelor de drum și de pod pe teritoriul Turciei. Pentru funcționarea corectă a sistemului, transportatorii trebuie să dețină un cont HGS asociat numărului de înmatriculare al vehiculului, să amplaseze corect autocolantul HGS pe parbriz și să mențină permanent un sold suficient în cont.

Datele privind utilizarea drumurilor cu plată apar, de regulă, în termen de până la trei zile în contul personal HGS, disponibil pe platforma oficială HGS PTT. Totuși, autoritățile turce avertizează că pot exista întârzieri cauzate de procesarea tehnică sau de volumul mare de date.

Pentru a evita sancțiunile, operatorii de transport sunt îndemnați să verifice periodic contul HGS și să se asigure că, în termen de 15 zile de la utilizarea drumurilor cu plată, există suficiente fonduri pentru acoperirea taxelor. Dacă plata este efectuată în acest interval, se percepe doar valoarea taxei rutiere.

În cazul achitării între 16 și 45 de zile, se aplică suplimentar o amendă egală cu valoarea taxei rutiere. După expirarea termenului de 45 de zile, amenda poate costa de patru ori mai mult. Autoritățile turce menționează că nu există termen de prescripție pentru vehiculele cu numere de înmatriculare străine. Până la achitarea datoriei, vehiculele nu vor putea părăsi țara.

Autoritățile turce mai precizează că, în cazul apariției unor neconcordanțe sau întârzieri în procesarea plăților, transportatorii trebuie să verifice istoricul tranzacțiilor și, dacă este necesar, să contacteze serviciul de suport HGS la adresa de e-mail hgs@ptt.gov.tr sau la numărul de telefon +90 850 460 60 60.