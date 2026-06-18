Nemerenco: Medicamentele ar putea deveni un lux pentru mii de moldoveni.

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, critică proiectul de modificare a legislației fiscale care prevede eliminarea cotei reduse de TVA de 8% pentru medicamente și aplicarea cotei standard de 20%.

Ea avertizează că măsura va afecta atât pacienții, cât și întregul sistem de sănătate, informează bani.md.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Nemerenco susține că inițiativa contravine tendințelor europene, unde majoritatea statelor aplică cote reduse, super-reduse sau chiar zero pentru medicamentele esențiale. Ea amintește că modificările recente ale Directivei europene privind TVA permit statelor membre să reducă taxa până la 0% pentru anumite medicamente de bază, cu scopul de a face tratamentele mai accesibile populației.

Fosta ministră oferă exemple din mai multe state europene:

Polonia aplică o cotă de 8%;

România de 11%;

Belgia și Grecia de 6%;

Ungaria de 5%;

Spania de 4%.

În Franța, unele medicamente compensate beneficiază de o cotă de doar 2,1%, în timp ce în Suedia majoritatea medicamentelor prescrise sunt scutite de TVA.

Nemerenco afirmă că majorarea TVA la 20% va duce inevitabil la creșterea prețurilor medicamentelor și va reduce accesul pacienților la tratamente și amplificând presiunea asupra bugetelor familiilor.

Potrivit acesteia, măsura riscă să afecteze și achizițiile de medicamente pentru spitale, programele naționale de sănătate și sistemul de compensare a medicamentelor, ceea ce ar putea diminua atât volumele cumpărate, cât și accesul la tratamente moderne.

Totodată, ea avertizează că unele produse farmaceutice ar putea deveni nerentabile pentru distribuitori și farmacii și există riscul retragerii lor de pe piață.

Fosta ministră face apel către Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să intervină și să convingă autorii proiectului să renunțe la această prevedere, invocând argumente profesionale și impactul social al măsurii.



În final, Nemerenco critică dur prioritățile politicii fiscale promovate de autorități, susținând că, în timp ce în Uniunea Europeană se creează mecanisme pentru reducerea taxării medicamentelor, Republica Moldova propune majorarea TVA la 20%, ceea ce, în opinia sa, va lovi direct în pacienți și în accesul acestora la tratamente.