Nemerenco: Astăzi au fost puse pe cântar viețile salvate și un bloc alimentar.

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat public după scandalul izbucnit în jurul condițiilor din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți.

Fosta ministră a Sănătății Ala Nemerenco a comentat public scandalul legat de starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți, unde au fost făcute publice imagini ce surprind spații insalubre, produse alimentare depozitate direct pe podea și echipamente degradate, transmite nordnews.md.

Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta îl apără pe fostul director interimar al instituției, Iurie Osoianu, demis recent din funcție, și susține că investițiile realizate în ultimii ani în spital au salvat vieți și nu ar trebui umbrite de problemele existente într-o singură încăpere.

„Ce cântărește mai greu – viețile salvate sau o sală unde se curățau legumele?”

Potrivit fostei ministre, situația surprinsă în imaginile devenite virale nu reflectă transformările ample prin care a trecut Spitalul Clinic Bălți în ultimii ani. Ala Nemerenco afirmă că, începând cu anul 2021, instituția a beneficiat de investiții de peste 180 de milioane de lei pentru renovarea secțiilor și dotarea acestora cu echipamente medicale moderne.

„Spitalul din Bălți, care este republican și nu municipal, cum au declarat unii, arăta în multe secții în 2021 exact ca în pozele de astăzi ale blocului alimentar. Nu a fost simplu și nici ușor să identifici, într-un timp scurt, din diferite surse financiare, suma de peste 180 de milioane de lei, cât s-a investit în reparații capitale și dotare pentru a aduce secțiile critice la cel mai înalt nivel. (…) Și toate acestea sunt puse astăzi pe un cântar cu o sală într-adevăr necorespunzătoare în care se curățau legumele? Ce trage mai greu?”, a scris Ala Nemerenco.

Fosta ministră consideră că accentul ar trebui pus pe impactul investițiilor asupra calității actului medical și asupra pacienților tratați în spital.

„A numărat cineva viețile salvate datorită acestor renovări și dotări?”, întreabă aceasta în mesajul publicat online.

A criticat demiterea lui Iurie Osoianu

Ala Nemerenco susține că decizia de revocare a lui Iurie Osoianu din funcția de director interimar a fost una pripită și afirmă că acesta încerca să implementeze schimbări în cadrul instituției.

Potrivit fostei ministre, Osoianu fusese detașat de la Spitalul Raional Fălești pentru a prelua conducerea Spitalului Clinic Bălți după demiterea fostei administrații în urma dosarelor investigate de Centrul Național Anticorupție (CNA).

„Cel mai ușor e să demiți și să pătezi pe toată țara imaginea unui om care s-a apucat să facă regulă în spital și să taie în funcțiile în care se toca cu succes frunză la câini din banul public, atingând, desigur, interese și persoane cu relații”, a declarat Ala Nemerenco.

Ea afirmă că publicarea imaginilor din blocul alimentar ar fi fost o reacție a unor grupuri afectate de schimbările inițiate în instituție.

„Răzbunarea lor a urmat imediat – amenințări de preîntâmpinare pe canale de Telegram, pe care le-am văzut toți, și pozele cu blocul alimentar, scurse în spațiul media. Sunt sigură că blocul alimentar va fi reparat, legumele vor fi curățate în spații amenajate, se vor procura cratițe ca oglinda, supele vor fi mai gustoase, dar nu știu dacă se vor mai găsi oameni curajoși să dorească să lupte cu caracatițele din interiorul instituțiilor de stat”, a mai scris fosta ministră.

Cum a izbucnit scandalul

Reacția Alei Nemerenco vine după ce în spațiul public au fost distribuite imagini filmate în blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. În înregistrări pot fi observate legume și fructe depozitate direct pe podea, chiuvete ruginite, pereți deteriorați și suprafețe vizibil degradate.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în spațiul public și au ridicat semne de întrebare privind condițiile în care este pregătită hrana destinată pacienților internați.

La scurt timp după apariția imaginilor, ministrul Sănătății a efectuat o vizită la Spitalul Clinic Bălți și a anunțat demiterea directorului interimar, Iurie Osoianu.

Totodată, autoritățile au anunțat că funcția de director interimar va fi preluată de Vadim Pascaru.

Iurie Osoianu a preluat conducerea interimară a Spitalului Clinic Bălți în septembrie 2025, în perioada în care Ministerul Sănătății era condus de Ala Nemerenco. Numirea sa a avut loc după ce fostul director al instituției, Gheorghe Brînza, și directorul adjunct, Constantin Deliu, au fost demiși în urma unor investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție.

Scandalul privind condițiile din blocul alimentar și schimbarea conducerii readuce în atenție problemele legate de administrarea uneia dintre cele mai importante instituții medicale din nordul Republicii Moldova.



