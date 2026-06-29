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Infotag.md logoInfotag
29 Iunie 2026, 12:58
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Negarea crimelor regimului comunist va fi sancționată

Parlamentul va examina în curând în prima lectură proiectul de lege „privind responsabilitatea pentru negarea foametei organizate și a crimelor regimului comunist totalitar”.

Negarea crimelor regimului comunist va fi sancționată.
Negarea crimelor regimului comunist va fi sancționată.

Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de Facebook președintele Parlamentului, Igor Grosu, după Congresul Național al Memoriei desfășurat la Chișinău, organizat cu prilejul „uneia dintre cele mai dureroase pagini din istoria noastră”, informează infotag.md.

„Anul acesta marcăm 85 de ani de la primul val de deportări staliniste și 80 de ani de la foametea organizată din 1946-1947. În Republica Moldova aproape nu există sat care să nu fi fost afectat de aceste tragedii. Sunt răni care au atins mii de familii și fac parte din memoria poporului nostru”, a scris speakerul.

Potrivit acestuia, anul trecut participanții la congres au făcut un apel către stat să apere adevărul istoric.

„Parlamentul a auzit acest mesaj. În curând vom discuta în prima lectură proiectul de lege prin care va fi sancționată negarea foametei organizate și a crimelor regimului totalitar comunist. Este un act de justiție pentru victime și urmașii lor. Memoria nu trebuie să ne dezbine, ci să ne unească”, a subliniat Grosu.

El este convins că „acest adevăr trebuie transmis copiilor și nepoților, pentru că oamenii care își cunosc trecutul pot construi un viitor demn”.

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