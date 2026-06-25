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ipn
25 Iunie 2026, 17:01
1 091
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Munteanu: Moldova va contribui la reconstrucția Ucrainei

Republica Moldova va rămâne un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, îmbunătățirea rutelor de transport și consolidarea securității energetice.

Munteanu: Moldova va contribui la reconstrucția Ucrainei.
Munteanu: Moldova va contribui la reconstrucția Ucrainei.

Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a participat la reuniunea de nivel înalt „Asigurarea păcii în Ucraina: garanții, redresare și perspective”, desfășurată la Gdańsk, în Polonia, în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei – URC2026, transmite ipn.md.

Totodată, premierul a declarat că reconstrucția Ucrainei trebuie privită nu doar ca un efort economic și de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europă. „O redresare durabilă a Ucrainei are nevoie de securitate, conectivitate și solidaritate pe termen lung. Republica Moldova va continua să contribuie la consolidarea stabilității și rezilienței întregii regiuni. Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale, inclusiv a Republicii Moldova”, a declarat Alexandru Munteanu.

Evenimentul a reunit oficiali europeni care au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, procesul de reconstrucție și rolul extinderii Uniunii Europene în consolidarea stabilității regionale. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și mecanismele de finanțare pentru reconstrucția Ucrainei, coordonarea sprijinului internațional și consolidarea standardelor de guvernare și transparență în procesul de redresare. De alfel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat transferarea unei prime tranșe de 3,2 miliarde de euro din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

În marja evenimentului, premierul moldovean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, după deschiderea primului cluster de negocieri, Valori fundamentale, o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alexandru Munteanu a mulțumit Poloniei pentru sprijinul constant acordat și a subliniat obiectivul de a menține ritmul reformelor și de a avansa rapid în negocierile de aderare, pe baza meritelor și rezultatelor obținute.

Discuțiile au vizat și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării, extinderea relațiilor economice și atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Ambii lideri au convenit că o Moldovă mai puternică și mai rezilientă contribuie direct la stabilitatea și securitatea întregii regiuni europene.

Sursă
ipn
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