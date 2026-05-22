theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
22 Mai 2026, 20:36
5 980
Copiază linkul
Link copiat

Munteanu, despre Satoshi la „Eurovision”: A reușit să transmită o imagine sinceră a Moldovei

Satoshi, prin intermediul cântecului „Viva, Moldova!”, a reușit să unească oamenii din țară și din diasporă. El a arătat Europei o imagine sinceră, curajoasă și plină de energie a Moldovei.

Munteanu, despre Satoshi la „Eurovision”: A reușit să transmită o imagine sinceră a Moldovei.
Munteanu, despre Satoshi la „Eurovision”: A reușit să transmită o imagine sinceră a Moldovei.

Acest lucru l-a declarat premierul Alexandru Munteanu după întâlnirea cu Satoshi.

Potrivit premierului, artistul a demonstrat că talentul, munca și autenticitatea pot face ca vocea unei țări să fie auzită de milioane de oameni, transmite moldpres.md.

„Astăzi am fost bucuros să mă întâlnesc cu Satoshi după prestația sa remarcabilă la „Eurovision”. Prin melodia „Viva, Moldova!”, i-a reușit să transmită Europei o imagine sinceră, curajoasă și plină de energie a țării noastre. Republica Moldova are nevoie de tineri care cred în ea, o reprezintă cu demnitate și inspiră o nouă generație să viseze la mai mult și să creadă în propriile forțe. Vlad, suntem mândri de tine!”, a declarat Alexandru Munteanu.

Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa „Viva, Moldova!”, a ocupat locul opt la concursul Eurovision Song Contest 2026. Victoria a fost obținută de Bulgaria, pe locul doi s-a clasat Israel, iar pe locul trei România.

Munteanu, despre Satoshi la „Eurovision”: A reușit să transmită o imagine sinceră a Moldovei

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici