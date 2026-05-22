Munteanu, despre Satoshi la „Eurovision”: A reușit să transmită o imagine sinceră a Moldovei.

Acest lucru l-a declarat premierul Alexandru Munteanu după întâlnirea cu Satoshi.

Potrivit premierului, artistul a demonstrat că talentul, munca și autenticitatea pot face ca vocea unei țări să fie auzită de milioane de oameni, transmite moldpres.md.

„Astăzi am fost bucuros să mă întâlnesc cu Satoshi după prestația sa remarcabilă la „Eurovision”. Prin melodia „Viva, Moldova!”, i-a reușit să transmită Europei o imagine sinceră, curajoasă și plină de energie a țării noastre. Republica Moldova are nevoie de tineri care cred în ea, o reprezintă cu demnitate și inspiră o nouă generație să viseze la mai mult și să creadă în propriile forțe. Vlad, suntem mândri de tine!”, a declarat Alexandru Munteanu.

Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa „Viva, Moldova!”, a ocupat locul opt la concursul Eurovision Song Contest 2026. Victoria a fost obținută de Bulgaria, pe locul doi s-a clasat Israel, iar pe locul trei România.