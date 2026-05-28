unimedia.info logounimedia
28 Mai 2026, 10:02
Munteanu, despre criticile la proiectul privind amalgamarea primăriilor: Nu-i putem face fericiți pe toți

Reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au criticat proiectul de unificare a primăriilor, afirmând că observațiile lor nu au fost luate în considerare.

În replică, premierul Alexandru Munteanu a declarat: „Nu-i putem face fericiți pe toți”.

La ședința Guvernului a izbucnit o discuție privind proiectul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Reprezentanții autorităților locale au criticat reforma pentru lipsa unui dialog real și ignorarea observațiilor lor, scrie unimedia.info.

„Congresul și-a prezentat concluziile, dar, din păcate, observațiile aproape că nu au fost luate în considerare, deși în proiect există abateri semnificative din punctul de vedere al respectării principiilor autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice. A fost încălcat dialogul și consultările cu asociația reprezentativă. Iar standardele Consiliului Europei sunt angajamente pe care Republica Moldova și le-a asumat. Nu particip des la ședințele Guvernului, dar locul nostru era aici. Acum am venit, dar se pare că ne-au mutat, mai rămâne să ne scoată după ușă. Și astfel consultările cu asociațiile reprezentative, practic, se încheie”, a declarat Viorel Rusu, expert în probleme juridice al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

„Aceasta e una dintre cele mai grele reforme, nu avem cum să facem ca toți să fie fericiți, vom asculta pe toți, continuăm consultările, dar azi trebuie să mergem înainte”, i-a spus, în replică, premierul Alexandru Munteanu.

unimedia.info logounimedia
