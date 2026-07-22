Muniții din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite la Anenii Noi.

Geniștii din Anenii Noi au găsit 502 cartușe calibru 7,92 mm din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Descoperirea periculoasă a fost făcută de un localnic în timpul lucrărilor de construcție, a anunțat Armata Națională.

Grupul de deminare a distrus în siguranță toate obiectele explozive pe poligon, transmite rupor.md.

Geneștii recomandă ca, în cazul descoperirii unor obiecte explozive, acestea să nu fie atinse, lovite sau mutate. De asemenea, este interzisă demontarea muniției și aruncarea acesteia în foc. La găsirea unor obiecte suspecte, este necesar să se anunțe imediat serviciul 112 sau autoritățile locale.